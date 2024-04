La Russie utilise un nouveau missile en Ukraine

Au cours de l’offensive la plus récente contre l’Ukraine, la Russie a utilisé des missiles de croisière Kh-69, des armements modernes développés par MKB Raduga, et conçus initialement pour le chasseur-bombardier de 5e génération Su-57 « Felon ». Selon Defense Express, ces missiles ont été déployés lors de l’attaque contre la centrale thermique de Trypilska, un site crucial pour l’approvisionnement en électricité de la région de Kiev, qui a été gravement endommagée.

Depuis le début du mois de mars, la fréquence des attaques russes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes s’est accrue. Au cours de l’opération la plus marquante, les forces russes ont employé des dizaines de drones « kamikazes » et un nombre équivalent de missiles ciblant spécifiquement les installations pétrolières, gazières et électriques dans plusieurs régions clés.

Publicité

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a rapporté que si certains de ces missiles Shahed ont été interceptés, plusieurs ont réussi à atteindre leurs cibles, mettant en péril des infrastructures vitales. La centrale de Trypilska, située à environ 50 km au sud de Kiev, n’a pas échappé à cette vague destructrice, ayant été « complètement détruite » selon son exploitant, Centrenergo.

Le Kh-69, qui repose sur des technologies avancées incluant un mode de guidage par centrale inertielle et géolocalisation par satellite, présente une capacité de voler à très basse altitude ce qui le rend difficile à détecter. Cette spécificité a certainement contribué à son efficacité lors des frappes récentes.

Le président russe Vladimir Poutine a justifié ces actions en les présentant comme des réponses nécessaires aux attaques ukrainiennes sur des installations russes. Lors d’une rencontre avec son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko, Poutine a affirmé que ces frappes avaient pour but d’affecter le complexe militaro-industriel de l’Ukraine, suggérant une stratégie de pression continue sur les ressources énergétiques ukrainiennes.

En dépit des estimations initiales concernant la portée du Kh-69, estimée à 290 kilomètres, les analyses post-attaque indiquent que ces missiles pourraient avoir une portée étendue jusqu’à 400 kilomètres. Cette capacité accrue permettrait à la Russie de cibler un éventail plus large de sites stratégiques depuis des distances sécurisées, en utilisant diverses plateformes aériennes telles que les Su-34, Su-30 et Su-35, en plus du Su-57. Cette extension de portée révèle une évolution préoccupante dans la dynamique du conflit, augmentant le risque pour de nombreuses autres infrastructures vitales à travers l’Ukraine.