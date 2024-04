La Russie va effectuer un lancement majeur pour son ambition spatiale

De plus en plus de grandes nations se tournent vers l’Espace. En effet, la conquête spatiale revêt d’un tout nouvel intérêt pour bon nombre de pays, comme les États-Unis, la Chine ou encore l’Inde, le Japon et donc, la Russie. D’ailleurs, en pleine période de guerre en Ukraine, Moscou a confirmé le lancement à venir de sa toute nouvelle fusée : Angara A5.

Et ce lancement aura lieu depuis le tout nouveau cosmodrome russe de Vostochny. Situé dans l’Extrême-Orient russe, ce cosmodrome symbolise les nouvelles ambitions russes en la matière. La fusée partira à 12h, heure de Moscou. Une réussite pour Vladimir Poutine, qui a plusieurs reprises, a présenté ce projet d’Angara comme étant essentiel pour la sécurité nationale des Russes.

Le cosmodrome de Vostochny, pour une première

Le projet Angara a été critiqué de toutes parts à cause de notamment des scandales de corruption, des délais de production à rallonge ainsi que des problèmes techniques à répétition, supposant des dépenses faramineuses… Le crédit du programme a donc été sérieusement entamé. Pour preuve, son tout premier lancement de test a eu lieu il y a près de 10 ans déjà.

Le cosmodrome de Vostochny est situé au cœur des forêts sibériennes. C’est un endroit situé à la frontière entre la Russie et la Chine qui servira désormais aux lancements de nombreux projets russes. L’endroit est surtout connu pour avoir accueilli le sommet Russie – Corée du Nord, au mois de septembre dernier. Kim Jong-un en personne s’était notamment rendu sur place.

Angara, un projet plusieurs fois critiqué

Le programme Angara vise à remplacer les fusées Proton M, jugées vieillissantes et plus vraiment adaptées aux besoins actuels. Une manière aussi, pour Moscou, de répondre aux Occidentaux. Les USA, avec leur projet Artemis, envisagent un retour rapide sur la Lune, tandis qu’en Asie, les volontés de vite se retrouver dans l’espace se font de plus en plus pressantes. New Delhi, Tokyo ou encore Pékin ont, eux aussi, annoncé de nouveaux programmes.