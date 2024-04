Le plastique s’infiltre partout dans le corps humain 

C’est un fait, nous sommes entourés de plastique. Au quotidien, notre corps y est effectivement exposé. Que ce soit avec la nourriture, le sport ou encore la santé, l’organisme est confronté à cette matière qui, selon la science, ne se ferait pas prier pour s’infiltrer dans notre organisme.

En effet, des chercheurs tchèques ont récemment dévoilé les résultats d’une étude via laquelle ils ont été en mesure de démontrer la présence de particules de plastiques dans le liquide amniotique des femmes enceintes, mais aussi dans le placenta de ces dernières. Une véritable surprise, car jusqu’alors, le placenta était perçu comme étant une barrière naturelle à ce type de particules fines, étrangères.

Publicité

Le plastique est partout

Mais il semblerait qu’il soit finalement possible de passer outre. Résultat, cela signifie que du plastique peut se retrouver, dans le corps du fœtus. Pour quelles conséquences ? Les chercheurs de l’université Charles, à Prague, ne le savent pas encore vraiment. En effet, l’immense majorité du plastique (⅔) a été produite à partir de 2000. De fait, les enfants les plus jeunes sont la première génération à naître dedans.

Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une seconde étude, publiée cette fois-ci dans la revue Environnement Health Perspectives. Celle-ci tend à démontrer que d’infimes particules de plastique pourraient se trouver dans notre cerveau. La raison ? L’eau que nous busons, les aliments que nous ingérons et enfin, l’air que nous respirons. Nous pourrions en consommer jusqu’à 5 grammes par semaine !

5 grammes de plastique consommé par semaine

Et le plastique circule absolument partout. Reins, foie ou encore cerveau, on retrouve de plus en plus de plastique dans les corps. Mais alors, comment s’en prémunir ? Difficile à faire tant le plastique occupe nos vies. La première des choses à faire est de recycler et de tenter de n’utiliser, à la maison, que des contenants en carton ou en verre. Pour le reste, il faut tenter de vivre le plus sainement possible… Même si cela ne réglera malheureusement pas tout.