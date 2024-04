Les enfants de ce milliardaire travaillent désormais tous pour son groupe

La dynastie Arnault continue de marquer son empreinte sur l’empire du luxe avec l’entrée de deux nouveaux membres au conseil d’administration de LVMH. Alexandre et Frédéric Arnault, respectivement âgés de 31 et 29 ans, rejoignent ainsi leurs aînés Delphine et Antoine dans les plus hautes sphères de décision de ce géant mondial du luxe.

Cette nomination, fruit d’un vote lors de l’assemblée générale, consolide la présence de la famille Arnault au sein de LVMH. Les cinq enfants de Bernard Arnault sont désormais impliqués dans la gestion et la direction de l’entreprise, illustrant ainsi la volonté de pérenniser le caractère familial de ce groupe emblématique.

Publicité

Alexandre Arnault, déjà vice-président exécutif chez Tiffany et ayant contribué au succès de Rimowa, a obtenu un soutien massif avec 93,41 % des votes. De même, Frédéric Arnault, PDG de Tag Heuer depuis 2020 et ayant dirigé les activités de montres connectées, a recueilli un fort appui avec 93,43 % des voix. Ces résultats témoignent non seulement de la confiance accordée aux deux frères par les actionnaires, mais aussi de leur compétence et de leur expertise dans le domaine du luxe et de la haute horlogerie.

La présence majoritaire du groupe familial Arnault dans le capital de LVMH, avec 48,6 % des parts et 64,3 % des droits de vote, souligne l’importance de cette famille dans les décisions stratégiques de l’entreprise. Bernard Arnault lui-même, en plaisantant sur sa majorité de votes avant le scrutin, met en lumière la position de force de la famille dans la gouvernance de LVMH.

Les membres déjà présents au conseil, Delphine et Antoine, voient également leur mandat renouvelé avec un fort soutien des actionnaires. Cette continuité dans la gouvernance, associée à l’arrivée des nouveaux membres, garantit une transition harmonieuse et une stabilité dans la direction de LVMH.

Cependant, un membre de la fratrie Arnault reste à l’écart du conseil d’administration : Jean Arnault. Toutefois, cette absence ne semble pas inquiéter Bernard Arnault, qui, confiant dans les potentialités de son fils, affirme qu’il « a le temps » pour rejoindre les rangs du conseil. Cette déclaration révèle la confiance et l’optimisme de Bernard Arnault quant à l’avenir de son entreprise, mais aussi quant au potentiel de leadership de la jeune génération Arnault.