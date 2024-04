Les travaux du futur plus grand aéroport du monde ont démarré 

Le plus grand aéroport du monde, sera bientôt officiellement dubaïote. En effet, l’Émirat a confirmé l’information selon laquelle un nouveau terminal allait être construit au cours des prochaines années dans l’aéroport Al-Maktoum. Cette construction pharaonique pourrait permettre à plus de 150 millions de passagers d’y transiter chaque année.

Dirigeant de Dubaï et Premier ministre des Émirats arabes unis, le Cheikh Mohammed ben Rashed Al-Maktoum a confirmé l’information selon laquelle l’aéroport international Al-Maktoum allait se voir doté d’un tout nouveau terminal. Un projet sur plus de dix ans, qui coûtera la bagatelle de 34.85 milliards de dollars, mais qui permettra de considérablement augmenter ses capacités d’accueil.

Un nouveau terminal, pour un immense aéroport

Ce tout nouveau terminal, fera de cet aéroport, le plus grand au monde au point même d’être cinq fois plus grand que l’aéroport international de Dubai, qui est l’autre aéroport local et surtout, l’un des plus fréquentés. Si 150 millions de passagers pourraient transiter dans ce terminal, ce sont au total 260 millions d’individus qui, à l’année, pourraient passer par ce lieu qui risque de vite devenir l’un des symboles du tourisme dans le monde.

En effet, l’aéroport international de Dubaï (DXB) se trouve non loin du centre de Dubaï. Il est donc tout à fait impossible de réaliser des travaux d’agrandissement. À ce titre, l’aéroport Al-Maktoum, qui a ouvert ses portes en 2010, accueille un faible pourcentage de voyageurs, mais pourrait peu à peu drainer une grande partie du trafic aérien, pour supplanter DXB d’ici aux quelques prochaines années.

De premières images qui ont été saluées

Les premières images de synthèse du terminal à venir ont été dévoilées sur les réseaux sociaux. Celles-ci ont suscité un réel engouement. Un lac artificiel, de la verdure, des arbres en intérieur comme en extérieur… Comme à leur habitude, les dirigeants de Dubaï ont décidé de frapper très fort. Et c’est réussi. Sur X, notamment, les commentaires sont unanimes, quasiment tous saluant cette première étape de franchie.