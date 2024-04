L’Iran lance une vaste riposte contre Israël

L’escalade des tensions au Moyen-Orient a pris une tournure dramatique avec l’annonce par l’Iran d’une importante offensive aérienne sur Israël. Cette attaque, effectuée par le Corps des gardiens de la Révolution, incluait une salve de drones et de missiles, visant des cibles stratégiques à l’intérieur des territoires israéliens. Cette action survient après l’assaut récent contre le consulat iranien à Damas, attribué à Israël, augmentant les craintes d’une escalade régionale.

La télévision d’État iranienne a souligné que cette offensive, baptisée « promesse honnête« , avait reçu l’aval du Conseil suprême de sécurité nationale d’Iran. Elle a été exécutée en réponse à ce que l’Iran considère comme des « crimes » du régime israélien, y compris la mort de plusieurs conseillers militaires iraniens en Syrie suite à des frappes aériennes. Le Guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a manifesté son approbation en repartageant un message prônant la punition du « régime diabolique« .

Peu après le début de l’opération, Israël a rapidement réagi. Le porte-parole de l’armée, Daniel Hagari, a confirmé les attaques et déclaré que les défenses aériennes étaient mobilisées pour intercepter les menaces. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a affirmé que l’État hébreu était prêt à faire face à tous les scénarios possibles, soulignant l’étroite collaboration avec les États-Unis et d’autres partenaires régionaux.

Sur le front diplomatique, l’Iran a clairement indiqué que les États-Unis devraient se tenir à l’écart de ce conflit, affirmant que leur intervention militaire relevait de la légitime défense selon l’article 51 de la Charte des Nations Unies. Par ailleurs, le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Mohammad Reza Ashtiani, a lancé un avertissement sévère à tout pays qui soutiendrait Israël dans cette confrontation.

À la lumière de ces développements, les réactions internationales ne se sont pas fait attendre. La Jordanie et l’Irak ont temporairement fermé leur espace aérien, tandis que les États-Unis ont réaffirmé leur soutien indéfectible à Israël, envoyant des renforts supplémentaires dans la région. Le président Joe Biden est rentré précipitamment à la Maison-Blanche pour évaluer la situation avec son équipe de sécurité nationale.

Cette série d’événements met en lumière la fragilité de la stabilité régionale et la rapide succession d’actions et de réactions qui pourraient mener à une escalade encore plus grande. L’issue de ces confrontations reste incertaine, et la communauté internationale observe attentivement, espérant une désescalade rapide et efficace pour éviter un conflit plus étendu.