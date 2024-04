Lithium: ces pays africains augmentent la capacité du continent

Les ressources naturelles, au cœur du développement africain pour les années à venir ? Pour beaucoup d’experts, c’est de plus en plus une certitude. Or, cobalt, manganèse, chrome ou encore platine, les sols en abondent. Mais c’est aussi le cas pour le lithium, notamment au Mali et au Zimbabwe.

D’ailleurs, ces pays développent d’importantes capacités de production, au point même que la part de la production africaine de lithium dans le monde pourrait quasiment doubler, à 10% environ de l’offre totale. Ces nouvelles mines et ses possibilités d’extraction, mais aussi de production et de traitement, sont notamment l’œuvre de la coopération entre le continent et la Chine, qui investit massivement dans les infrastructures.

Zimbabwe et Mali développent leur secteur du lithium

Locomotive du secteur, le Zimbabwe est le principal bénéficiaire de cet accompagnement chinois. En effet, le pays a bénéficié de plus d’un milliard de dollars d’investissement de la part du gouvernement chinois, sur la période 2021 – 2023. Au Mali, les deux premières mines de lithium ne sont pas encore entrées en activité, mais devraient le faire au cours de cette année 2024.

Les deux projets sont codétenus par les groupes chinois Ganfeng Lithium et Hainan Mining. 90% des projets sont d’ailleurs l’œuvre de sociétés chinoises, même si certains groupes d’autres pays, comme l’Australie (avec Atlantic Lithium) ou les États-Unis (avec Piedmont Lithium) tentent, eux aussi, de faire leur place sur ce marché en fort développement et dont la croissance devrait encore durer.

La part de l’Afrique devrait doubler

In fine, les investissements massifs en matière d’extraction de ressources naturelles pourraient permettre de considérablement augmenter la production mondiale. Si la part de l’Afrique devrait doubler, c’est, globalement, une hausse généralisée de l’offre de 40% qui est attendue (selon les analystes UBS) pour cette année, malgré une baisse assez soutenue du prix de ce métal.