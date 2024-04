Lune: les USA s’associent à un grand groupe pour un véhicule lunaire pour astronautes

Dans le domaine de l’exploration spatiale, la coopération internationale prend une nouvelle dimension avec le partenariat récemment annoncé entre les États-Unis et le Japon. Cet accord concerne la mise au point d’un véhicule lunaire innovant, une initiative qui s’inscrit dans le cadre de la mission Artemis VII, prévue pour 2031. La NASA, l’agence spatiale américaine, et JAXA, son homologue japonais, ainsi que le géant de l’automobile Toyota, sont les principaux acteurs de ce projet ambitieux.

Le véhicule en question est un rover pressurisé qui s’apparente à une mini-base mobile capable d’accueillir deux astronautes dans un habitacle hermétique. Ceux-ci pourront ainsi explorer la surface lunaire sans avoir à porter leurs encombrantes combinaisons spatiales tout le temps. Le design de ce rover, appelé Lunar Cruiser par Toyota, évoque celui du robuste Land Cruiser, bien connu sur les routes terrestres, mais adapté aux défis du sol lunaire.

Ce rover à hydrogène, non seulement respectueux de l’environnement par son choix d’énergie propre, mais aussi doté d’une autonomie de déplacement impressionnante, pourrait atteindre les 10 000 kilomètres. Son système d’alimentation intègre des panneaux solaires pour recharger ses piles à combustible, transformant les eaux usées en hydrogène et en oxygène, essentiels pour la production d’énergie sur place.

L’annonce de cette coopération a été faite en grande pompe par le président américain Joe Biden le 10 avril, en présence de Kishida Fumio, le Premier ministre japonais. Ce dernier a souligné l’importance de cette collaboration, non seulement pour les avancées technologiques qu’elle suppose mais aussi pour le renforcement des liens diplomatiques entre les deux nations.

En outre, cet accord entre la NASA et JAXA inclut l’envoi de deux astronautes japonais sur la Lune, une première pour le Japon. Ces astronautes feront partie des missions futures américaines et marqueront une étape significative dans l’histoire de l’exploration lunaire internationale.

En résumé, ce partenariat entre les États-Unis, le Japon et Toyota pour le développement du Lunar Cruiser ne manquera pas de marquer un tournant dans l’exploration spatiale. Non seulement il illustre l’importance de la collaboration internationale, mais il témoigne aussi de l’engagement croissant pour une exploration plus durable et respectueuse des environnements extraterrestres.