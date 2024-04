Maghreb: 3 pays signent un accord historique

Dans une avancée significative pour la région du Maghreb, l’Algérie, la Tunisie et la Libye ont récemment franchi une étape décisive en signant un accord historique. Cet accord, portant sur la création d’un mécanisme de concertation pour la gestion des eaux souterraines communes, marque le début d’une nouvelle ère de coopération régionale.

La cérémonie de signature, qui s’est tenue à Alger, a été un moment emblématique de collaboration et d’engagement mutuel. Sous la coprésidence des ministres de l’Hydraulique des trois pays respectifs, cette initiative a été saluée comme un pas vers une gestion plus efficace et durable des ressources en eau dans la région.

Publicité

Les dirigeants des trois nations, à savoir les Présidents Abdelmadjid Tebboune, Kaïs Saïed et Mohamed Younes El-Menfi, ont exprimé leur volonté commune lors d’une réunion préliminaire à Tunis. L’activation rapide de mécanismes conjoints pour l’exploitation des eaux souterraines communes dans le Sahara septentrional a été identifiée comme une priorité absolue, tout comme l’accélération du projet d’interconnexion électrique des réseaux de transport d’électricité entre les trois pays.

Mais cet accord va bien au-delà de la simple gestion des ressources en eau. Les dirigeants ont également convenu de créer un groupe de travail conjoint chargé d’élaborer des mécanismes pour des projets et des investissements conjoints dans des domaines clés tels que la production alimentaire et la sécurité hydrique. Des secteurs prioritaires tels que la production de céréales et de fourrage ainsi que le dessalement de l’eau de mer ont été identifiés comme des zones de coopération potentielles.

Ce nouvel accord représente un pas en avant significatif dans le renforcement des liens entre ces trois nations maghrébines. En plus de répondre aux défis communs en matière de ressources naturelles, il ouvre la voie à une coopération plus large dans divers domaines économiques et environnementaux. Cette initiative promet non seulement de renforcer la sécurité alimentaire et hydrique de la région, mais aussi de favoriser le développement économique et social à long terme.

Alors que l’histoire du Maghreb est marquée par des défis et des tensions, cet accord démontre la capacité des nations à surmonter les différences et à travailler ensemble pour un avenir commun plus prospère et durable. Il incarne l’esprit de solidarité et de coopération qui est essentiel pour relever les défis régionaux et mondiaux actuels.