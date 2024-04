Maghreb: des avions cargo bientôt produits dans ce pays

Au Maghreb, certaines économies se développent relativement rapidement. C’est notamment le cas de l’Algérie qui peut compter sur de nombreuses ressources naturelles (gaz, pétrole) et qui s’appuie d’ailleurs dessus en multipliant le nombre de nouveaux projets d’extraction et de traitement, pour consolider sa place de leader régional.

Mais c’est aussi le cas du Maroc. Le Royaume s’impose de plus en plus auprès de la communauté internationale comme étant l’un des principaux acteurs régionaux et mondiaux en matière de développement économique. Récemment, Rabat a ainsi annoncé qu’un géant israélien de la conception de drone allait s’implanter au Maroc pour y développer une usine. Une autre annonce concernant des avions-cargos a aussi fait beaucoup parler.

Publicité

Le Maroc effectue une annonce sur les avions-cargos

En effet, un consortium composé des groupes Kansas Modification Center, LLC (KMC), Stratos Industries et Integrated Aerospace Alliance, LLC (IAA) a annoncé vouloir collaborer de façon à participer au développement du secteur aéronautique local. Pour ce faire, une usine de transformation d’avions de type 777-300ER en avion cargo verra le jour à l’aéroport international Mohammed V, à Casablanca.

Cette usine pourrait permettre de créer, à l’année, huit avions-cargos par an. Cela servira à la fois au gouvernement et aux entreprises marocaines, mais aussi à répondre à la demande internationale. En Europe, au Moyen-Orient ou encore en Asie, de plus en plus de partenaires et clients se positionnent pour profiter du développement aéronautique marocain.

Un projet dont les contours restent à définir

Pour le reste, les informations manquent. À ce titre, le triptyque composé de KMC, Stratos et IAA a confirmé que de nouvelles informations (plus précises, cette fois-ci) seront communiquées dans les semaines ou les mois à venir. Seule certitude, l’usine sera complétée par un hangar de peinture pour les gros-porteurs. De quoi assurer la bonne gestion de l’ensemble du process.