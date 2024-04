Maghreb: des stations de regazéification bientôt construites

Le Maroc s’engage résolument vers une transition énergétique ambitieuse avec la planification de la construction de trois plateformes de regazéification. Cette initiative, annoncée par le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, vise à renforcer l’approvisionnement en Gaz naturel liquéfié (GNL) dans le pays.

Selon les informations relayées par différents médias dont une revue de presse de L’Économiste, les autorités marocaines prévoient la mise en place de ces infrastructures énergétiques stratégiques à des emplacements clés. L’une des stations sera érigée près des côtes méditerranéennes, aux environs de Nador, tandis que les deux autres seront implantées à proximité de l’océan Atlantique. Cette vision prospective vise à diversifier les sources d’approvisionnement en gaz naturel et à réduire la dépendance vis-à-vis des importations.

L’urgence de cette démarche se manifeste à travers le calendrier ambitieux fixé par les autorités. En effet, les deux premières installations devraient être opérationnelles d’ici 2027. Cela nécessitera une coordination efficace entre différents acteurs gouvernementaux et entités publiques, comme en témoigne la signature d’un protocole d’accord stratégique impliquant quatre ministères et cinq organismes publics. Cette collaboration vise à accélérer la mise en œuvre du programme de développement d’infrastructures gazières durables.

La première plateforme, située près du port de Nador West Med, sera dotée d’un gazoduc reliant le site au Gazoduc Maghreb-Europe (GME). Son rôle crucial consistera à alimenter les centrales à gaz à cycle combiné de l’Office national de l’électricité et de l’eau (ONEE), contribuant ainsi à la production d’électricité dans le pays. Cette avancée s’inscrit dans une vision plus large visant à moderniser le secteur énergétique marocain et à répondre aux besoins croissants en électricité.

À court terme, une autre plateforme de regazéification verra le jour le long de la côte atlantique, soit près du parc industriel de Jorf Lasfar, soit à Mohammedia. Cette décision sera prise après des études approfondies visant à déterminer l’emplacement optimal en fonction des besoins industriels et de la connectivité aux réseaux existants.

Enfin, une troisième plateforme est prévue près du port de Dakhla Atlantique d’ici 2030, renforçant ainsi les liens énergétiques avec les pays voisins tels que la Mauritanie et le Sénégal, via le Gazoduc Nigeria-Maroc. Cette expansion future illustre l’engagement continu du Maroc envers une coopération régionale dans le domaine de l’énergie.