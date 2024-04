Maghreb: forte hausse des importations dans ce pays

Au Maghreb, les économies se diversifient. Que ce soit en Égypte, en Tunisie ou encore au Maroc, les pays concernés font tout pour que leur économie reste solide et bénéficie même d’un coup d’accélérateur, grâce notamment à la transition énergétique. C’est aussi le cas en Algérie, ou les ressources naturelles occupent un poids de plus en plus important dans l’économie.

Mais le gaz et le pétrole ne peuvent, à eux seuls, assurer la pérennité d’un pays, ni même supporter la relance économique. C’est dans ce contexte que l’Algérie a vu ses importations, considérablement augmenter. En 2023, on peut même dire que ces dernières ont explosé puisque, comparé à 2022, le volume d’importations de marchandises générales (visant à booster la consommation) a grimpé de 21.9%.

Publicité

Les importations algériennes explosent

Ce sont les machines et le matériel de transport qui ont connu la plus forte hausse des importations, avec une augmentation notable de 60.3% d’une année à l’autre. Cela s’explique surtout par le rapidement développement de diverses industries, dont celui de l’automobile. Les produits manufacturés occupent la seconde position (avec une hausse de 31.5% par rapport à 2022).

Les biens classiques de consommation, comme les produits alimentaires ou les huiles, ont quant à eux, connu une hausse des importations de l’ordre de 14% environ. En revanche, boisson et tabac ont quasiment stagné (à -0.2% en termes de volume sur 2023 par rapport à 2022). Des chiffres importants, qui tendent à démontrer que l’Algérie s’impose effectivement comme l’un des principaux acteurs économiques de la région.

Un contexte économique favorable à l’import

La valeur financière des importations reste toutefois assez peu élevée, avec une hausse de 4% d’une année sur l’autre (5.794 milliards de DA en 2023 contre 5.539.7 milliards de DA en 2022). En d’autres termes, l’Algérie a plus importé, mais à moindre coût. La raison ? Sur le marché international, la valeur de bon nombre de produits et autres biens a considérablement chuté. Un contexte économique favorable donc à l’import.