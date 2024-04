Maghreb: Israël annonce une usine de drones dans ce pays

Devenus essentiels dans le monde militaire, les drones ont en quelques années, suscité énormément d’intérêt. Aujourd’hui, bon nombre d’armées ne peuvent plus se passer de ce type d’équipement permettant d’assurer attaque et défense, grâce à un opérateur à distance. Et à l’avenir, ces derniers pourraient même être “auto-pilotés” grâce à l’IA.

C’est dans ce contexte que la firme israélienne, BlueBird, a confirmé l’ouverture prochaine d’une usine de fabrication de drone sur le sol marocain. Le PDG du groupe, Ronen Nadir, a expliqué que, d’ores et déjà, les premières installations ont été mises en place. Cette usine pourrait d’ailleurs commencer à sortir ses premières pièces dans les mois à venir, sa mise en route étant prévue pour un avenir proche.

Le Maroc développe sa filière des drones

Ces drones serviront à l’armée marocaine, le Royaume souhaite en fait surfer sur le savoir-faire et l’expertise du groupe israélien. Un signe de rapprochement entre les deux pays, quelques mois après que Rabat a confirmé l’acquisition de 150 drones eVTOL. L’idée était de diversifier les équipements à disposition tout en continuant à profiter de la technologie israélienne.

L’usine construite au Maroc servira ainsi à développer des drones kamikazes SpyX. Ces drones disposent d’une portée opérationnelle de 50 kilomètres environ pour une autonomie totale de 90 minutes. Ils disposent, en outre, d’une charge utile de 2.5 kg environ, directement stabilisée à un système de suivi vidéo pour une frappe plus précise. Cette ogive est chargée juste avant son lancement, pour un meilleur effet.

L’Égypte domine le continent en terme de drones

Disposant d’ores et déjà du second plus gros arsenal de drones militaires du continent africain, le Maroc continue ainsi de développer cette filière. Disposant de 233 drones au total, le continent est “dominé” en la matière par l’Égypte et ses 267 unités au total. Le Nigeria est le troisième pays le mieux fourni, avec 177 drones au total, devant l’Algérie et ses 121 éléments. Nul doute qu’avec cette nouvelle usine, le Royaume souhaite s’imposer comme leader régional en la matière.