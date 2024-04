Maghreb: les étudiants étrangers en France représentaient une part importante (étude)

Un phénomène émergent se dessine dans le paysage de l’enseignement supérieur français : une part significative des étudiants étrangers provient désormais du Maghreb. Selon une récente enquête menée par le portail en ligne allemand Statista, au cours de l’année universitaire 2022 à 2023, ces étudiants représentent jusqu’à 24,6% de la population estudiantine étrangère en France. Ce chiffre, non négligeable, témoigne d’une tendance à la hausse dans l’afflux d’étudiants maghrébins vers les institutions françaises.

Parmi les pays maghrébins, la Tunisie se distingue particulièrement. En 2023, plus de 14 000 étudiants tunisiens étaient inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur français, un nombre conséquent parmi les 400 000 étudiants internationaux présents dans l’Hexagone. Ce constat souligne l’attrait croissant qu’exercent les universités françaises sur la jeunesse tunisienne.

Publicité

Cependant, la Tunisie n’est pas le seul pays maghrébin à contribuer à cette dynamique. Le Maroc et l’Algérie, entre autres, ont également vu un nombre croissant de leurs ressortissants franchir les portes des universités françaises. Cette tendance peut s’expliquer par divers facteurs, notamment la renommée des établissements d’enseignement supérieur français, la qualité de l’enseignement dispensé, ainsi que les opportunités de carrière attractives offertes par la France.

En outre, la proximité géographique et culturelle entre la France et les pays du Maghreb joue un rôle crucial dans cette migration estudiantine. Les liens historiques et linguistiques facilitent l’intégration des étudiants maghrébins en France, créant ainsi un environnement propice à leur réussite académique et sociale.

Pourtant, cette tendance ne doit pas occulter la diversité des étudiants étrangers présents en France. En effet, les étudiants originaires d’autres régions d’Afrique représentent également une part importante de la population estudiantine internationale, avec 24,2% selon les données de l’enquête. Ainsi, l’enseignement supérieur français demeure un creuset de cultures et de savoirs, où se côtoient des étudiants venus des quatre coins du monde.