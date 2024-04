Maghreb: montée en puissance d’une compagnie face à son rival dans la région

Depuis quelques années, le paysage aérien africain connaît des bouleversements significatifs, et l’édition 2023 du classement des compagnies aériennes africaines en est une parfaite illustration. En effet, Air Algérie, la compagnie nationale, a accompli un exploit remarquable en détrônant la Royal Air Maroc de la troisième place, s’arrogeant ainsi une position de choix parmi les géants du ciel africain.

Ce succès fulgurant n’est pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat d’un travail acharné et de stratégies audacieuses mises en œuvre par Air Algérie. Dépassant les attentes les plus optimistes, la compagnie a réussi à gravir les échelons, se positionnant désormais juste derrière les incontournables Ethiopian Airlines et EgyptAir.

Publicité

L’année 2022 a marqué le début de cette ascension irréversible. À cette époque, Air Algérie annonçait déjà son ambition de conquérir le marché africain. Les efforts déployés depuis lors ont été récompensés de manière éclatante, avec une progression spectaculaire du nombre de vols et de passagers transportés.

Mais quels sont les secrets de cette réussite ? Les observateurs pointent du doigt une stratégie de développement ambitieuse, caractérisée par une expansion rapide de la flotte aérienne. Avec un total de 56 avions, Air Algérie se hisse désormais parmi les poids lourds du secteur, offrant ainsi une connectivité accrue à travers le continent.

Les décisions stratégiques prises par la compagnie ne se limitent pas seulement à l’augmentation de sa flotte. En effet, l’ouverture de nouvelles lignes, tant nationales qu’internationales, témoigne de sa volonté de répondre aux besoins croissants des voyageurs. Des destinations prisées telles que New York ont ainsi été ajoutées à son réseau, renforçant ainsi sa présence sur la scène mondiale.

Pourtant, la montée en puissance d’Air Algérie ne se résume pas uniquement à ses propres succès, mais également aux évolutions majeures observées au sein du secteur aérien africain. Le récent classement établi par AFRICA Facts Zone a notamment révélé une redistribution des cartes, avec la compagnie nigériane Air Peace évinçant Ethiopian Airlines de la première place en termes de passagers transportés.

Publicité

Cette dynamique ascendante n’est cependant pas l’apanage d’Air Algérie seule. En effet, l’ensemble des compagnies africaines bénéficie d’une conjoncture favorable, comme en témoigne la hausse significative du trafic aérien enregistrée au cours des premiers mois de 2024. Une croissance estimée à 20,7% par l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA), plaçant ainsi le continent parmi les leaders mondiaux en la matière.