Maghreb: une mega ferme bientôt mise sur pied par un groupe qatari

Dans le paysage agricole du Maghreb, une nouvelle ère s’annonce avec l’émergence d’un projet colossal qui promet de révolutionner la production laitière et l’agriculture dans la région. Inspiré par le succès du projet Baladna en Algérie, un groupe qatari s’apprête à mettre sur pied une méga ferme dans la région, avec des dimensions et des ambitions tout aussi impressionnantes.

L’accord-cadre, signé ce mercredi dans la capitale algérienne, Alger, entre le ministère de l’Agriculture et un géant qatari des produits laitiers, marque le début d’une collaboration stratégique d’envergure. L’investissement colossal de 3,5 milliards de dollars prévoit la réalisation d’un projet intégré de production de lait en poudre dans les régions du Sud du pays.

Publicité

Conçue sur une superficie de 117 000 hectares, cette ferme géante sera une structure polyvalente, divisée en trois pôles majeurs. Chaque pôle comprendra une ferme de production de céréales et de fourrage, une ferme d’élevage de vaches pour la production de lait et de viande, ainsi qu’une usine de transformation pour la production de lait en poudre. Ce modèle intégré vise à garantir une autonomie maximale dans le processus de production, de l’élevage à la transformation.

Ce partenariat entre le groupe qatari et l’État maghrébin, facilité par le Fonds national de l’investissement (FNI), s’inscrit dans une dynamique de coopération bilatérale visant à exploiter les ressources agricoles de manière efficiente et à promouvoir la sécurité alimentaire régionale. L’ampleur de l’investissement témoigne de la confiance mutuelle et de l’engagement des deux parties envers le développement durable et l’essor économique.

Outre les retombées économiques directes telles que la création de milliers d’emplois locaux et la couverture des besoins nationaux en produits laitiers, ce projet s’aligne sur une vision plus large de modernisation et d’optimisation de l’agriculture dans la région. En adoptant les dernières technologies et les meilleures pratiques de gestion, cette ferme intégrée aspire à devenir un modèle de référence en matière d’efficacité et de durabilité.

Les avantages de ce projet vont au-delà des frontières de l’Algérie, avec des répercussions positives attendues sur l’ensemble du Maghreb. En réduisant les coûts de production grâce à l’économie d’échelle et à la maîtrise des processus, cette initiative ouvre la voie à une agriculture plus compétitive et résiliente dans la région.