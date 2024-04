Marché du pétrole: ce pays du Maghreb occupe une place de choix

Le marché mondial du pétrole est en pleine ébullition, et l’Algérie occupe une place de choix dans cette frénésie économique. Connu pour sa qualité et sa fiabilité, le pétrole algérien a su tirer profit de cette conjoncture mondiale favorable, affichant une performance remarquable malgré les turbulences passées.

La semaine dernière, le marché pétrolier a connu une flambée spectaculaire, avec des prix atteignant des sommets inégalés depuis plus de six mois. Cette envolée fulgurante résulte d’une combinaison de facteurs géopolitiques et d’un déséquilibre entre l’offre et la demande. Dans ce contexte, l’Algérie se distingue avec son pétrole qui a suivi une trajectoire ascendante impressionnante.

Le baril de référence Brent a franchi la barre des 91 dollars, propulsant dans son sillage le Sahara Blend algérien, coté à 93,32 dollars la veille de la réouverture des marchés. Cette performance a placé le Sahara Blend en compétition directe avec le Brent de la mer du Nord, qui s’est établi à 90,43 dollars le baril. D’autres bruts prisés par l’industrie du raffinage ont également enregistré une envolée notable, avec le Brass River du Nigeria culminant à 95,05 dollars le baril, suivi par le Girassol angolais à 94,46 dollars et le Bonny Light du Nigeria à 93,94 dollars.

Cette flambée des prix est alimentée par un ensemble de facteurs, notamment la guerre en Ukraine, les sanctions contre la Russie et les craintes d’une récession mondiale. Ces éléments ont généré un climat d’incertitude sur le marché, accentué par la reprise de la demande post-Covid-19 et les faibles stocks pétroliers. Dans ce contexte, l’Afrique, avec ses 10% de la production mondiale de pétrole brut, joue un rôle crucial sur la scène internationale.

Cependant, le continent africain se trouve dans une situation paradoxale, exportant massivement du brut tout en important des produits pétroliers raffinés. Pour remédier à cette situation, la Commission africaine de l’énergie s’est engagée à créer un marché domestique africain des produits pétroliers, en collaboration avec les producteurs, les consommateurs et les propriétaires de raffineries du continent.

Dans ce contexte, les prix du pétrole africain, notamment le Sahara Blend algérien, continuent d’attirer l’attention des marchés mondiaux, grâce à leur qualité et à une demande croissante. Cette envolée des prix du pétrole algérien promet d’engendrer une manne financière considérable, qui contribuera à soutenir la croissance et le développement du pays