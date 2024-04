Mercedes-Benz réussit un exploit inédit et bat Tesla

Tesla en rêvait probablement, Mercedes-Benz l’aura fait. En effet, le géant allemand de l’automobile a confirmé être devenu le tout premier constructeur automobile à être autorisé à vendre des véhicules autonomes de niveau 3, sur le sol américain. Concrètement, qu’est-ce que cela veut dire ? Que ses voitures se conduisent absolument toutes seules.

C’est via ses modèles de berline EQS et la Classe S 2024 que les conducteurs de Mercedes pourront activer le système Drive Pilot dans leur véhicule. De fait, ces derniers auront la possibilité de… Ne plus regarder la route devant eux. En effet, la conduite autonome de niveaux 3 et 4 permet de faire en sorte que son véhicule se conduise tout seul (ou quasiment seul, sur certaines portions).

Mercedes-Benz réalise une belle prouesse

C’est une grande première sur le sol américain. L’autorisation d’utiliser l’outil Drive Pilot a en fait été reçue l’an dernier, au Nevada. Sur place, l’État autorise tous les niveaux de conduite autonome sur la voie publique. Il suffisait donc que le géant allemand lance son logiciel et surtout, l’approuve, puis transmettre documents et informations aux bureaux concernés, pour que la demande soit acceptée.

Drive Pilot fonctionne sur la base d’innombrables capteurs installés un peu partout autour de la voiture. Ces derniers discutent entre eux via un puissant algorithme, qui permet une prise de décision rapide par la machine. De fait, vous n’avez presque rien à faire. Vous pouvez téléphoner, manger, boire… En revanche, comme toujours avec la route, ne pensez pas à dormir, puisqu’en cas d’urgence, il faudra intervenir.

Tout ne sera pas autorisé

Enfin, rappelons qu’avec la conduite autonome de niveau 3, tout ne sera pas possible ou autorisé. Premièrement, la vitesse sera bridée à 64km/h. Il sera également possible de l’utiliser sur certains tronçons de route spécifique adaptés. Le conducteur pourra également l’activer en cas de bouchon. Il faudra aussi déborder 2.500 dollars supplémentaires pour pouvoir installer et activer cette fonctionnalité.