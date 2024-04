Militarisation de l’espace: les USA s’activent face à la Russie et la Chine

La compétition entre les États-Unis et l‘URSS pour la suprématie spatiale a été une caractéristique marquante de la Guerre Froide, symbolisée notamment par la course à la Lune. Aujourd’hui, bien que l’URSS soit dissoute, la Russie et, de plus en plus, la Chine, se posent en rivaux sérieux pour les États-Unis dans l’arène spatiale. Ce contexte historique sert de toile de fond à l’évolution contemporaine des stratégies spatiales, marquée par une possible militarisation de l’espace par les États-Unis.

Récemment, le Pentagone a annoncé la signature d’un contrat avec Gravitics, une start-up innovante dans le secteur spatial, pour le développement de modules de station spatiale. Ces installations devraient permettre de tester des technologies destinées à des applications spatiales réactives et tactiques. Ce partenariat pourrait préfigurer la création d’une station militaire orbitale, témoignant de la volonté américaine de renforcer sa présence et sa réactivité dans l’espace.

L’US Space Force, qui opère sous l’égide du Pentagone, intensifie ses efforts pour acquérir des technologies qui amélioreraient sa capacité à réagir rapidement à toute menace spatiale, telle que l’approche d’un missile ou d’un satellite ennemi. Cette démarche est clairement une réponse aux capacités de la Russie et de la Chine, souvent pointées du doigt pour leur potentiel disruptif vis-à-vis des satellites militaires américains.

Le développement par Gravitics du module StarMax, qui représente 40 % du volume de l’actuelle Station Spatiale Internationale, illustre cette orientation. Ces avancées technologiques pourraient éventuellement aboutir à la mise en orbite d’une station spatiale exclusivement dédiée aux opérations tactiques américaines, augmentant ainsi leur avantage stratégique dans l’espace.

En parallèle, les ambitions chinoises se concrétisent également avec l’annonce de leur projet de Station internationale de recherche lunaire (ILRS) en collaboration avec l’agence spatiale russe Roscosmos. Ce projet prévoit une présence permanente sur la Lune et intègre des technologies de surveillance avancées, comme le réseau Skynet 2.0, qui pourrait jouer un rôle crucial dans la surveillance et la sécurité spatiales. En outre, d’après plusieurs rapports les deux pays développent des armes anti-satellites depuis quelques années.

Ces développements soulignent l’émergence de l’espace comme un nouveau domaine de confrontation géopolitique, où les avancées technologiques sont autant d’atouts pour les nations visant à sécuriser leur position et surveiller leurs rivaux. La transformation de l’espace en un théâtre d’opérations stratégiques est indéniable, marquant ainsi une nouvelle ère dans l’histoire de l’exploration spatiale et potentiellement, de sa militarisation.