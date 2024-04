Milliardaires: ce pays d’Afrique du Nord domine le classement en terme de nombre sur le continent

Le Rapport sur la richesse en Afrique de l’année 2024, publié par le prestigieux cabinet de conseil mondial « Henley and Partners« , révèle des données sur le nombre de personnes riches sur le continent. Il dépeint un continent où la richesse prospère, où les opportunités d’investissement fleurissent et où des villes comme Casablanca émergent comme des pôles de prospérité économique.

Au sein de cette toile de richesse africaine, le Maroc se distingue. Occupant la cinquième place en Afrique en termes de nombre de personnes dont la richesse dépasse un million de dollars américains, le royaume compte environ 6 800 individus dans cette catégorie. De plus, il se classe troisième en nombre de milliardaires, avec quatre personnalités dont la fortune dépasse le milliard de dollars. Une ascension remarquable qui place le Maroc sur la carte mondiale de la richesse.

L’augmentation significative du nombre de riches au Maroc, enregistrée à hauteur de 35% entre 2013 et 2023, témoigne d’un dynamisme économique notable. Cette tendance est également observée dans d’autres régions du continent, avec l’Afrique du Sud en tête du peloton. Malgré une légère diminution de 20% du nombre de riches dans le pays au cours de la dernière décennie, l’Afrique du Sud reste le leader en termes de millionnaires et de personnes dont la richesse dépasse les 100 millions de dollars.

Les milliardaires égyptiens, quant à eux, dominent la liste avec sept représentants, bien que la richesse totale dans le pays ait subi une diminution. En somme, l’Afrique compte actuellement plus de 135.000 millionnaires et 21 milliardaires, ainsi que 342 individus dont la richesse dépasse les 100 millions de dollars américains. Cette élite financière détient une richesse totale estimée à environ 2,5 billions de dollars, une somme colossale qui témoigne du potentiel économique du continent.

Cependant, c’est à Casablanca que la lumière brille particulièrement. La capitale économique du Maroc se classe neuvième en Afrique en termes de villes abritant le plus grand nombre de personnes dont la richesse nette dépasse un million de dollars, avec plus de 2 800 individus recensés. Une croissance impressionnante, avec une augmentation de 24% du nombre de riches au cours de la dernière décennie. Marrakech et Tanger ne sont pas en reste, se classant respectivement 13e et 17e en Afrique pour leur concentration de millionnaires.

La vitalité économique de ces villes marocaines est indéniable. Une tendance confirmée par le rapport qui prédit une augmentation continue du nombre de riches à Casablanca, Marrakech et Tanger au cours des prochaines années. En effet, une hausse de 65% est anticipée dans ces villes au cours de la prochaine décennie, confirmant ainsi leur statut de moteurs de la croissance économique africaine.

Pourtant, malgré ces succès, le rapport souligne également les défis à relever. La performance relativement faible des millionnaires en Afrique au cours de la dernière décennie, comparée au reste du monde, met en lumière la nécessité de stimuler la croissance dans les grands marchés africains tels que l’Afrique du Sud, l’Égypte et le Nigéria.