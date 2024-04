Mines au Sénégal : Bassirou Diomaye Faye prend une grande décision

Pleinement investi dans ses nouvelles fonctions de chef de l’État du Sénégal, Bassirou Faye est déterminé à assurer le leadership du Sénégal en Afrique et dans le monde. Le Successeur de Macky Sall est conscient des défis qui l’attendent. Ces dernières années, le Sénégal a réussi à mettre en place un environnement favorable qui a fait basculer son économie vers une autre étape.

Aujourd’hui, le Sénégal possède l’une des économies les plus dynamiques d’Afrique de l’Ouest. Le secteur minier représente un grand pan de l’économie nationale, car il fait entrer une quantité phénoménale de capitaux dans les caisses de l’État. On retrouve presque tous les minerais inestimables au pays de la Teranga. Cependant, ce sont les ressources minières telles que l’or ou encore le phosphate qui font entrer le plus d’argent.

Ce mercredi 3 avril, durant son discours à la nation, Bassirou Diomaye Faye a annoncé des mesures importantes dans le domaine de l’exploitation minière. En effet, pour une meilleure transparence, le président sénégalais souhaite divulguer l’identité des véritables propriétaires des mines au Sénégal et ainsi se conformer à une recommandation de l’Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE).

L’ITIE exige à ses pays membres de dévoiler l’identité des véritables propriétaires des mines afin d’éviter toutes formes de corruption ou de conflits d’intérêts. Dans le secteur des mines en Afrique, il n’est pas rare d’entendre parler de « bénéficiaires effectifs ». Ces derniers bénéficient d’un anonymat total et remonter leurs traces est d’une extrême complexité. Les bénéficiaires effectifs contribuent à installer un climat de corruption au sein l’industrie extractive.

Au Sénégal, comme le précise nos confrères de l’Agence Ecofin, le bénéficiaire effectif représente « tout individu détenant une participation de 2 % ou plus dans une société extractive ». Bassirou Diomaye Face qui est soucieux de redistribuer équitablement les fruits de la croissance, entend mettre de l’ordre et de la transparence dans le secteur minier afin d’éviter des pertes de capitaux.

Dans son discours, le président du pays de la Teranga a rassuré qu’il ne compte pas se lancer dans une chasse aux sorcières. Il affirme qu’il est guidé uniquement par une volonté de transparence. « Je voudrais dire à tous nos partenaires privés qu’ils sont les bienvenus au Sénégal. Conformément aux lois et règlements en vigueur, les droits de l’investisseur seront toujours protégés, de même que les intérêts de l’État et des populations » dira le dirigeant sénégalais. Les grands chantiers vont donc commencer.