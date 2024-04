Mines: ce milliardaire africain veut investir un montant astronomique dans un projet

Un milliardaire visionnaire d’Afrique s’apprête à insuffler une nouvelle vie dans le secteur minier du continent. Patrice Motsepe, entrepreneur sud-africain et président de la Confédération africaine de football, a récemment annoncé un investissement colossal dans le secteur des mines, avec des implications majeures pour le Congo. Son projet ambitieux, prévu pour 2025, vise à exploiter les vastes réserves de phosphate dans la région du Kuilou, au nord du Congo.

Le projet, qui devrait démarrer en mai 2025, promet de transformer les gisements d’azote et de potasse de la localité de Hinda en une entreprise florissante. Avec un investissement estimé à 360 milliards de Fcfa, soit environ 600 millions de dollars, Motsepe entend non seulement exploiter ces gisements sur une vaste étendue de 800 mètres, mais aussi créer des milliers d’emplois dans la région.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les réserves de phosphate dans cette zone couvrent une superficie de 263,68 km2, avec une estimation de 432 millions de tonnes. La production annuelle prévue oscille entre 2 et 4 millions de tonnes, sur une période étalée sur 26 ans. Ces chiffres impressionnants soulignent l’ampleur du projet et son impact potentiel sur l’économie locale.

L’un des aspects les plus remarquables de cette initiative est son potentiel en termes d’emploi. La mise en exploitation du gisement devrait créer près de 1 000 emplois, dont 500 emplois directs. Ce chiffre pourrait atteindre jusqu’à 4 000 emplois lorsque le projet atteindra sa phase de pleine activité. Cette injection d’emplois dans la région pourrait catalyser le développement économique local et améliorer les conditions de vie des habitants.

Ce n’est pas la première fois que Patrice Motsepe s’implique dans le secteur minier du Congo. En effet, dès août 2022, il avait manifesté son intérêt pour l’exploitation des fertilisants, notamment l’azote et le potassium, deux éléments essentiels à la composition du phosphate. Son engagement continu dans ce domaine témoigne de sa confiance dans le potentiel minier du continent africain et de son désir de contribuer au développement durable de la région.

Au-delà de ses implications économiques, ce projet soulève également des questions sur la durabilité environnementale et sociale. Il est crucial que les opérations minières soient menées de manière responsable, en minimisant les dommages environnementaux et en respectant les droits des communautés locales. Patrice Motsepe et sa compagnie minière, African Rainbow Capital, seront certainement sous le feu des projecteurs pour leur gestion de ces aspects sensibles du projet.