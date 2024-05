Ressources en Or: voici le top 5 du monde arabe 

Photo de Zlaťáky.cz sur Unsplash

Dans le monde, certaines nations sont bien mieux loties que d’autres et disposent de ressources naturelles particulièrement importantes, que ce soit en termes de gaz, de pétrole, mais aussi d’or. C’est notamment le cas dans bon nombre de pays issus du monde arabe.

D’ailleurs, un récent rapport a été publié, permettant d’y voir un peu plus clair sur les réserves d’or de ces nations qui sont assises sur un véritable “trésor”. Dans le monde arabe, ce sont l’Irak et la Libye, qui sont respectivement positionnés en cinquième et en quatrième position, avec 142.58 et 146.65 tonnes d’or à disposition, dans les réserves des banques centrales respectives.

Quels sont les pays aux plus grosses réserves d’or ?

Sur le podium, on retrouve ensuite l’Algérie (avec 173.5 tonnes d’or) ainsi que le Liban (avec 286 tonnes d’or) et enfin, l’Arabie Saoudite. En effet, le Royaume occupe la première place du classement, avec 323 tonnes d’or. Comparées au niveau mondial toutefois, ces réserves semblent bien maigres. À titre d’exemple, ce sont les États-Unis qui occupent la première place, avec 8.133 tonnes d’or en réserve.

Suivent ensuite l’Allemagne (avec 3.352 tonnes), l’Italie (avec 2.451 tonnes) et enfin la France (avec 2.436 tonnes) et la Russie (avec 2.332 tonnes). Mais pourquoi avoir autant de métaux en réserve ? Tout simplement parce que l’or est une valeur refuge. Or, face à l’inflation galopante et aux tensions internationales, de plus en plus de pays fuient les devises, trop fluctuantes, pour de l’or, dont le cours est plus stable (voire évolue à la hausse).

Au niveau du monde arabe, les réserves en or peuvent ainsi être vues comme étant assez faibles. Mais il y a de bonnes raisons. Traditionnellement, les pays du Moyen-Orient et du nord de l’Afrique disposent de ressources autres sur lesquels se reposer, comme du gaz ou du pétrole (voire d’autres minerais). Dans le cas du Liban, c’est différent. La situation politique et économique interne est telle qu’il est obligatoire d’avoir de l’or en réserve, sous peine de voir le pays couler, ni plus ni moins.