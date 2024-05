Bénin : des liasses de dollars retrouvées dans des sacs d’oignons à Sèmè-Kraké

Photo d'illustration

À Sèmè-Kraké, les agents de police en poste à la frontière ont interpellé un individu dans la nuit du lundi 13 mai 2024. Lequel individu transportait des sacs d’oignon à l’intérieur desquels sont dissimulées des liasses en coupure de 100 dollars. Au total, deux milliards auraient été retrouvés. Le mis en cause est placé en garde à vue.

Le présumé trafiquant de devises serait de nationalité ghanéenne. Il aurait pris le départ du Nigéria pour se rendre dans son pays. D’après les informations rapportées par plusieurs sources, ce voyageur, à la descente du bus, avait sollicité un pousse-pousse pour convoyer ses colis vers un taxi. Cependant, les conducteurs de taxi ont trouvé suspect le comportement de cet individu lors du convoyage.

Publicité

Ainsi, ils ont alerté la police. Les forces de l’ordre n’ont pas tardé à marquer leur présence sur les lieux. Ainsi, les biens que cachait le voyageur ont été découverts. La main a été mise sur le présumé trafiquant de devises et ses colis suspects. Il est placé en garde à vue au commissariat. Il sera présenté au Procureur de la République dans les jours à venir. (Abonnez-vous et invitez vos amis à s’abonner à notre chaîne Whatsapp pour rester informés via ce lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)