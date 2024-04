Mines en Afrique : la Chine mise en difficulté dans ce pays

C’est un secret de Polichinelle. L’Afrique possède l’un des sous-sols les plus riches de la planète. Terres rares, métaux critiques, minerai de type « traditionnel », le sous-sol africain est incroyablement riche. Avec son immense potentiel minier, l’Afrique fait l’objet de nombreuses convoitises. Les plus grandes firmes de la planète se bousculent aux portes de l’Afrique pour signer d’alléchants contrats d’exploitation.

Un pays en particulier cristallise toutes les attentions. Il s’agit de la République Démocratique du Congo. Le pays d’Afrique centrale représente un cas exceptionnel sur le continent africain. On y trouve les ressources minières les plus inestimables de la planète. Le monde est aujourd’hui lancé en pleine vitesse dans le processus de la transition énergétique et la République Démocratique du Congo revêt un enjeu extrêmement important pour les grandes puissances.

Ces dernières déploient chacune leurs stratégies pour se positionner sur le titanesque marché des minerais congolais. La Chine est notamment très active dans le pays d’Afrique centrale. Les entreprises chinoises opérant en RDC mobilisent d’importants moyens pour atteindre leurs objectifs. Tout récemment, le gouvernement de Félix Tshisekedi a révisé son contrat minier avec la Chine dans le but d’engranger des intérêts conséquents. Cela n’empêche pas la RDC d’être hyper regardante sur les méthodes d’exploitation des entreprises chinoises.

En effet, selon diverses sources bien introduites, dont font cas nos confrères de l’Agence Ecofin, la RDC a suspendu la licence d’exploitation du projet de cuivre et cobalt COMMUS détenu par l’entreprise chinoise Zijin Mining. D’après les informations qui circulent, Zijin Mining a expédié vers l’Afrique du Sud des produits miniers qui présentent des niveaux de radioactivité anormalement élevés. Dès lors, les autorités congolaises ont enclenché une enquête pour vérifier si Zijin Mining respecte les normes de production minière.

Les chiffres officiels indiquent que la mine COMMUS a une capacité de production annuelle de 120 000 tonnes de cuivre et 3 000 tonnes de cobalt. Rien que pour l’année 2023, le projet COMMUS a livré 129 000 tonnes. L’entreprise chinoise Zijin Mining possède 72 % de la mine COMMUS. Vu le poids que représente la compagnie chinoise sur le marché du cuivre, combien de temps va durer la suspension de sa licence. Rappelons que le prix du cuivre a augmenté considérablement pour s’établir à 9 988 dollars la tonne.