Mines en France: une société canadienne fait une annonce

Une visite inattendue et une demande pour le moins surprenante. En effet, en Bretagne, 4 petits villages ont eu la drôle de surprise de voir un géant canadien des ressources naturelles demander à la préfecture, une autorisation de fouiller les sous-sols, dans le but d’y trouver des métaux précieux.

Kervignac, Languidic ou encore Nostang et Hennebont. Ces quatre villages sans histoire, ont eu la surprise d’apprendre qu’Aurania Resources Limited, géant canadien des explorations minières, avait demandé à ce que lui soit octroyé une autorisation de fouiller les sols en vue de trouver de l’or, du lithium ou encore de l’argent, du cuivre, du platine et des terres rares.

Un groupe canadien cible la Bretagne pour ses ressources

Les élus de ces petites communes ont tout d’abord cru à une blague. Certains maires en poste depuis plus d’une décennie n’en reviennent toujours pas, affirmant que c’est bien la première fois qu’une telle demande est déposée dans le coin. Tout a débuté au mois de novembre dernier, lorsque l’entreprise a déposé un permis exclusif de recherche (PER), qui est la condition sine qua non pour obtenir une autorisation de fouiller les sous-sols.

Ce PER permettra au groupe canadien, via sa filiale bretonne, de fouiller les environs avec des drones, des hélicoptères et autres éléments qui permettent de vérifier, en surface. À terme, selon les résultats obtenus, il sera alors possible de réaliser des forages plus ou moins importants, d’une centaine de mètres au total. De nombreuses barrières existent toutefois, notamment au niveau environnemental.

Des ressources naturelles dont on aurait perdu la trace ?

Les exigences devront être obligatoirement comblées pour espérer pouvoir exploiter d’éventuelles ressources naturelles. Dans tous les cas, les espoirs sont de mise. Keith Baron, PDG du groupe, estime que la Bretagne dispose d’un réservoir exceptionnel. Celui-ci se base sur l’Histoire pour étayer son propos, rappelant qu’en son temps, les Romains sont revenus de la région en étant particulièrement riches. Il est donc possible que des traces d’or et autres métaux précieux aient été perdus depuis.