Or en Afrique: de nouveaux permis d’exploration délivrés par ce pays producteur 

Burkina Faso, Mali, Ghana ou encore Niger… En Afrique, de nombreuses nations basent une partie de leur économie sur le secteur aurifère. C’est aussi le cas de la Côte d’Ivoire qui, en quelques années d’ailleurs, est devenue l’un des principaux pays producteurs et exportateurs d’or, au monde.

En 2022, la Côte d’Ivoire a ainsi été en mesure de produire 48 tonnes d’or. Ce chiffre pourrait grimper à 55 d’ici à la fin de cette même année. La raison ? Un secteur mieux maîtrisé, des équipements plus adaptés, mais aussi des entreprises de plus en plus expertes et surtout, de nouveaux projets sont annoncés et lancés. Pour preuve, de nouveaux permis viennent d’être délivrés par le gouvernement à plusieurs entreprises.

Publicité

Le gouvernement ivoirien développe son secteur aurifère

L’exécutif ivoirien a, à l’occasion d’un Conseil des ministres un peu spécifique, accepté via la signature de décrets, de délivrer des permis d’exploitations aux sociétés Tchologo Exploitation SA (qui se concentrera sur les départements de Niakaramandougou et de Korhogo) et Aucrest SARL (qui se concentrera sur les départements de Kounahiri, Zuénoula et enfin, Vavoua).

Deux autres groupes ont reçu des autorisations d’exploiter les sols ivoiriens dans le but d’y trouver de l’or. Il s’agit de Smart Mineral Explorer SARL (pour les départements de Kouto, Kaniasso et Tengréla) et enfin, de Glory Gold Ressources SARL (pour les départements de Divo, de Taabo et de Tiassalé). L’idée, derrière ces autorisations, est de tout mettre en place pour que de nouveaux gisements soient rapidement découverts.

De nouveaux permis ont été délivrés

En effet, le gouvernement ivoirien souhaite faire du secteur aurifère l’un des nouveaux piliers de son économie et surtout, renforcer sa position d’acteur mondial en plein essor. Reste qu’une grande partie de ces ambitions repose désormais sur la découverte de nouveaux gisements. À ce titre, notons que l’or n’est pas le seul minerai recherché puisque le groupe Shilo Mineral CI SARL a aussi reçu un permis d’exploitation pour la recherche de zircon, de rutile et enfin, d’ilménite.