Or en Afrique : hausse des gains d’une mine dans ce pays du Sahel

Malgré la forte demande pour les métaux critiques et les terres rares, des minerais traditionnels tels que l’or continue d’avoir une forte cote sur le marché international. En Afrique, on retrouve d’importants gisements aurifères qui offrent des perspectives insoupçonnées. Le Burkina Faso est dans le peloton de tête des plus grands producteurs d’or du continent africain.

Le métal jaune représente le principal produit d’exportation du pays sahélien. Elles sont nombreuses les firmes internationales qui exploitent les vastes gisements aurifères du Burkina. Parmi ces compagnies minières, on peut citer l’australien West African Resources. La société exploite notamment la mine d’or Sanbrado. Grâce à son activité, le site de Sanbrado a généré des revenus colossaux en 2023.

Selon les chiffres délivrés par nos confrères de l’Agence Ecofin, West African Resources a réalisé un bénéfice de 400 millions de dollars au cours de l’année antérieure. Sur sa page X (anciennement Twitter), la compagnie australienne a indiqué des chiffres impressionnants sur son activité au Burkina Faso. Rien que pour le premier trimestre de l’année 2024, West African Resources a enregistré des ventes d’or de 49 509 onces.

Vu que le prix du métal jaune est actuellement à son zénith, l’entreprise australienne peut se frotter les mains. Elle a de grands objectifs pour son filon au Burkina Faso. En effet, la firme vise une production de 190 à 210 000 onces d’or pour cette année 2024. Le régime du capitaine Ibrahim Traoré a mis en place des mécanismes ambitieux afin de bien exploiter les ressources minières du pays. Il y a quelques semaines, le gouvernement de transition a lancé les travaux de construction de la première raffinerie d’or du pays.

En tant que grand producteur, le pays des Hommes Intègres souhaite créer une chaîne de valeur ajoutée autour de l’or. Cela va permettre de booster l’économie et créer dans le même temps de grandes opportunités pour la population. D’autres initiatives sont annoncées afin de restructurer le secteur stratégique des mines. Rappelons que la mine Sanbrado est détenue à 90 % par West African Resources, et à 10 % par l’État burkinabè.