PAG au Bénin : un appel lancé aux personnes affectées

Par le canal d’un communiqué rendu public dans la matinée de ce mercredi 24 avril, les Commissions Interministérielles chargées de l’Indemnisation et du Dédommagement des Personnes affectées par les projets du Programme d’Action du Gouvernement ont lancé un appel à l’endroit des personnes concernées. En effet, il a été remarqué que « des pièces ou informations manquantes » ont été observées. Aussi, le communiqué a-t-il demandé de régulariser la situation.

« La liste des personnes concernées par la régularisation ou les compléments de pièces sont affichés dans les arrondissements et Mairies de situation des immeubles concernés », a notamment ajouté le communiqué. Le document indique aussi aux personnes concernées la voie du secrétariat des Commissions afin de procéder à ce complément de dossier. À défaut de se rendre au siège qui est situé à Cotonou et plus précisément à Fidjrossè, les personnes concernées sont invitées à appeler le 63 47 30 60.