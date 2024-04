Pétrole au Maghreb : TotalEnergies renforce ses activités

La course à l’exploitation des hydrocarbures s’intensifie aux quatre coins de la planète. Les mastodontes du secteur se livrent une bataille sans merci pour identifier des filons intéressants. Avec le déclenchement de la crise russo-ukrainienne, le marché mondial de l’approvisionnement en hydrocarbures a connu quelques bouleversements.

L’Europe, qui est fortement dépendante de la Russie pour ses besoins pétrogaziers, a enclenché de nombreuses initiatives pour trouver de nouvelles zones de ravitaillement. La zone du Maghreb représente un véritable eldorado pour l’Europe. En effet, dans cette partie de l’Afrique, d’immenses gisements de pétrole et de gaz ont été identifiés. L’Algérie par exemple est une référence en la matière.

Avec ses réserves stratosphériques, la nation arabe est dans le peloton de tête des nations productrices de pétrole et de gaz en Afrique. Conscient du potentiel de l’Algérie, les plus grandes firmes de la planète s’y bousculent. C’est notamment le cas de l’entreprise française, TotalEnergies. Ce lundi 8 avril, la société française a notifié un renforcement de son partenariat avec la Sonatrach qui est la compagnie publique algérienne chargée du pétrole et du gaz.

Les deux compagnies ont signé un accord qui va porter en grande partie sur l’exploitation du gaz. Nos confrères de l‘Agence Ecofin ont livré les détails dudit accord. En outre, TotalEnergies et la Sonatrach vont dans un premier temps travailler au développement des ressources en gaz naturel au niveau du gisement de Timimoun. En plus de cet aspect, il est prévu la commercialisation du gaz naturel liquéfié (GNL) dont les réserves sont gigantesques en Algérie.

C’est vrai qu’il s’agit d’un partenariat gagnant-gagnant, mais TotalEnergies peut se frotter les mains, car la concurrence est très rude. Le géant chinois Sinopec, le norvégien Equinor, la compagnie publique vénézuélienne PDVSA sont en embuscade. TotalEnergies possède un avantage indéniable. En effet, la compagnie mise beaucoup sur le transfert de technologies et de compétences pour renforcer sa coopération avec l’Algérie.

Le pays a ainsi le loisir de former des ressources internes de grande qualité et il bénéficie d’infrastructures à la pointe de la technologie. TotalEnergies de son côté obtient d’alléchantes licences d’exploitation qui lui donnent la possibilité d’accroître considérablement ses stocks. L’entente entre l’entreprise française et la compagnie publique algérienne chargée du pétrole et du gaz est parti pour durer longtemps.