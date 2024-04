Pétrole: cet état du Maghreb pourrait traverser une crise

Au Maghreb, de plus en plus, les pays se tournent vers leurs ressources naturelles pour diversifier leur économie, générer de l’emploi et de nouveaux revenus. C’est notamment le cas en Algérie, où le gouvernement multiplie les projets, qu’ils soient liés au gaz ou encore au pétrole, au point de faire de l’Algérie, l’un des principaux acteurs mondiaux.

Mais aujourd’hui, c’est du côté de la Libye que tous les yeux sont rivés. En effet, Mohamed Aoun, ministre du Pétrole, vient d’être limogé de son poste. Il a été remplacé par son second, Khalifa Abdul Sadiq. Celui-ci est notamment victime de nombreuses controverses en lien avec la conclusion de certains accords pétroliers avec diverses entreprises. Des controverses qui pourraient coûter cher au pays.

Le ministre du Pétrole, remplacé en Libye

En effet, cette nomination pourrait bien ne pas susciter l’engouement en interne au point que les anciens soutiens de Mohamed Aoun décident de ne pas collaborer avec le nouveau ministre du Pétrole. Cette confrontation, cette opposition très marquée pourraient exposer les entreprises chargées de produire du pétrole à d’importantes perturbations (au point même de devoir stopper les activités en cours).

Une situation pointée du doigt par le S&P Global Platts (fournisseur indépendant d’informations et d’analyses concernant les marchés de l’énergie et des matières premières). En effet, l’organisme rappelle que sa nomination pourrait simplifier les relations entre le gouvernement et la National Oil Corporation avec qui l’ancien titulaire du poste était en froid, et donc permettre au marché de s’assainir et se renforcer.

Des tensions qui empêchent la Libye d’exploiter tout son potentiel

Dans le cas où, en interne, les choses viendraient à se calmer, alors les investisseurs disposeraient d’un plus grand nombre de certitudes. Or, à ce jour, ces derniers évitent la Libye. De fait, le pays, malgré ses nombreux appels, n’arrive pas à atteindre les objectifs qu’il s’est fixés en matière de production, à savoir 1.2 million de barils à la journée. Les prochains jours pourraient être décisifs.