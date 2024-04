Pétrole en Afrique : le Sénégal veut renégocier des contrats

Avec l’élection de Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal, le pays d’Afrique de l’Ouest compte passer à une autre étape de son développement. Le 5ᵉ président de l’histoire du pays de la Teranga est très attendu sur plusieurs dossiers économiques. Selon divers experts, le Sénégal possède l’un des potentiels économiques les plus dynamiques en Afrique de l’Ouest.

Durant la campagne électorale, Bassirou Diomaye Faye a promis d’enclencher des réformes économiques dans le but d’améliorer les conditions de vie de la population. Il va notamment s’appesantir sur le volet hydrocarbures. Dans les mois à venir, le Sénégal va commencer à exploiter à grande échelle son pétrole et son gaz. Les réserves pétrogazières du Sénégal sont colossales et elles vont littéralement propulser l’économie nationale dans une autre dimension.

Le challenge est donc important pour le pays d’Afrique de l’Ouest. Pour gérer les différents dossiers, Bassirou Diomaye Faye a nommé Birame Souleye Diop à la tête du ministère de l’Énergie et des Mines. Certaines des plus grandes compagnies pétrolières de la planète qui ont senti le bon filon au Sénégal, ont signé des contrats d’exploitation sous le mandat de Macky Sall.

Bassirou Diomaye Faye a pour ambition de renégocier les accords signés avec les grandes firmes. L’un des grands défis du nouveau ministre de l’Énergie et des Mines sera de redéfinir les accords signés avec des mastodontes tels que BP, Woodside et Kosmos Energy. La nouvelle équipe dirigeante du Sénégal a notifié que les parts de l’État du Sénégal sont insuffisantes et qu’il faut actionner des réformes pour changer cela.

Selon les informations émanant de la société d’État, Petrosen Exploration & Production, le Sénégal va engranger des bénéfices 30,2 milliards de dollars sur une période de 30 ans grâce aux gigantesques réserves pétrogazières. Avec une bonne utilisation des revenus issus de la rente pétrogazière, le Sénégal a toutes les cartes en main pour construire son avenir économique.

Malgré les tensions socio-politiques qui ont ébranlé le Sénégal tout récemment, le pays de la Teranga demeure une destination sûre et attractive pour les investisseurs. La transmission du pouvoir entre Diomaye Faye et Macky Sall a été applaudi par la communauté internationale et cela concourt à renforcer l’image du pays de la Teranga toute chose qui attire les investisseurs de qualité.