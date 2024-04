Pétrole en Afrique : une nouvelle découverte gigantesque annoncée

La valorisation des énergies renouvelables est aujourd’hui une priorité pour bon nombre de pays. Malgré ce grand intérêt pour les énergies alternatives, les hydrocarbures continuent d’avoir une grosse cote. Le marché des hydrocarbures ne s’est jamais aussi mieux porté que maintenant. Dans diverses régions de l’Afrique, de grandes découvertes de pétrole et de gaz sont réalisées.

Un pays africain est entrain de faire grand bruit dans le secteur du pétrole. Il s’agit de la Namibie. En 2023, d’immenses gisements d’or noir ont été découverts aux larges de la Namibie. Le pays d’Afrique du Sud-Ouest est entrain d’attirer quelques-uns des plus grands investisseurs de la planète. L’année dernière, les mastodontes TotalEnergies et Shell ont détecté des puits de pétrole avec un potentiel de plusieurs milliards de barils.

Les découvertes cumulées de TotalEnergies et de Shell s’élevaient à près de 10 milliards de barils de pétrole. Tout récemment, c’est Galp, la société portugaise de pétrole qui a fait une découverte stratosphérique dans les eaux namibiennes. En effet, dans un communiqué, le groupe Galp a annoncé la découverte d’un incroyable gisement qui est en mesure de contenir 10 milliards de barils de pétrole.

Après cette annonce, la valeur du groupe a connu un bond impressionnant en bourse. Au même titre que TotalEnergies et Shell, la société Galp a réalisé des forages depuis quelques mois et il se trouve que les Portugais sont tombés sur un filon très alléchant. L’entreprise portugaise tisse sa toile dans la plus grande discrétion au sein de l’industrie du pétrole. En 2023, elle a déclaré un bénéfice record de 1 milliard d’euros.

La société lusophone entend multiplier les investissements dans diverses zones du globe pour accroître ses revenus. Dans le communiqué de Galp, suite à l’annonce de la découverte du gisement namibien, on peut lire ceci : « la Namibie pourrait devenir une nouvelle source de revenus pour Galp, qui détient actuellement d’importants investissements au large des côtes du Brésil et participe également dans un projet de gaz naturel dans le bassin de Rovuma au Mozambique ». C’est donc dire que les perspectives s’annoncent très intéressantes pour la firme portugaise. La Namibie doit en profiter pour tirer le maximum d’intérêts de sa collaboration avec Galp.