Pourquoi cet armement français attire de nombreux pays

L’armée française continue son travail de restructuration. En effet, le pays est aujourd’hui l’un des plus actifs en matière de développement militaire. Et si les premiers mois de travaux ont été compliqués, marqués notamment par d’importants manques, aujourd’hui, Paris est en ordre de bataille, même si tout n’est pas encore parfait.

Récemment, le gouvernement français a notamment indiqué travailler d’arrache-pied autour du renouvellement de son parc militaire. La France a ainsi décidé de massivement investir dans les drones ou encore dans une nouvelle flotte de sous-marin. Récemment, c’est au niveau des radars de surveillance que la France a fait un grand pas en avant, avec son Ground Master.

Les radars français suscitent l’intérêt

En réponse à la guerre en Ukraine, le président Macron a voulu que soit doublée leur production. Il faut dire que ces radars, signés du groupe Thales, sont particulièrement intéressants. Mobiles, ils peuvent être montés sur camions. Ils disposent aussi d’un radar numérique à longue portée, qui est en mesure d’identifier des cibles à très basse, basse, haute et très haute altitude, peu importe leur nature : drones, missiles de croisière ou encore avions.

Et ce type de radar intéresse fortement les plus grands pays de ce monde. Il y a quelques mois, le Maroc, mais aussi l’Indonésie ont passé commande. Plus proche de la France, en Europe, ce sont des pays comme les Pays-bas, le Danemark, la Finlande et l’Estonie qui ont décidé de faire confiance au groupe français. Plus récemment, l’Arménie en a commandé 3 et la Moldavie a acheté son tout premier.

Une paix acquise, des investissements moindres

En bref, le matériel français s’exporte bien, de mieux en mieux même. Pour autant, cela souligne le fait, du côté européen tout du moins, que bon nombre de nations ont pris la paix obtenue lors de la Seconde Guerre mondiale, comme étant acquise. Résultat, l’investissement, la recherche et le développement militaire ont été considérablement ralentis au cours de plusieurs décennies, entraînant un vrai manque en la matière.