Registre des Béninois résidents à l’étranger: ce qu’il faut savoir (et les pièces à fournir)

Le gouvernement béninois a lancé une initiative majeure pour ses citoyens vivant à l’étranger : la création d’un Registre des Béninois résidents à l’étranger. Cette démarche, annoncée récemment par le ministre des Affaires étrangères Olushegun Adjadi Bakari, vise à recenser et à identifier les Béninois établis hors des frontières nationales afin de mieux répondre à leurs besoins et de renforcer l’assistance et la protection consulaire qui leur sont offertes.

La procédure pour s’inscrire à ce registre a été rendue publique via une capsule vidéo diffusée sur les canaux digitaux du ministère. Il suffit ainsi de se rendre sur le Portail national des services publics du Bénin à l’adresse https://idiaspora.service-public.bj/ et de suivre les instructions fournies. Le processus est simple, rapide, individuel et entièrement gratuit, comme l’a souligné le ministre lors de son annonce.

Ce registre, dont la mise en place a été officialisée par un décret adopté en Conseil des ministres le mercredi 27 mars 2024, s’inscrit dans une volonté plus large d’améliorer la qualité des services consulaires offerts aux Béninois résidant à l’étranger, dans un contexte de digitalisation croissante des services administratifs.

Cette initiative est également en parfaite cohérence avec la loi n°2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin, qui établit notamment qu’un Numéro personnel d’identification (NPI) est attribué à toute personne physique de nationalité béninoise inscrite sur un registre tenu dans une mission diplomatique ou un poste consulaire béninois à l’étranger.

Pourquoi cette démarche est-elle essentielle pour les Béninois de la diaspora ?

Tout d’abord, elle permettra de constituer un Registre des Béninois de l’étranger, facilitant ainsi à l’État la garantie des droits de ses citoyens résidant hors du territoire national. Chaque personne inscrite au registre recevra un identifiant accompagné d’une attestation consulaire, facilitant ainsi la délivrance de documents administratifs et consulaires, ainsi que l’accomplissement des formalités administratives, tout en garantissant une meilleure assistance et protection consulaire.

La procédure d’identification est simple et rapide, avec une durée d’immatriculation estimée à 72 heures et accessible gratuitement en ligne. Tout Béninois établi à l’étranger peut ainsi se rendre sur le Portail national des services publics du Bénin et suivre les étapes nécessaires pour s’inscrire au registre.

En ce qui concerne les pièces justificatives requises, les Béninois de la diaspora devront fournir trois documents lors de leur inscription : une preuve d’identité, telle que la carte nationale d’identité, le passeport, le certificat d’identification personnelle ou l’acte de naissance ; une preuve de nationalité béninoise (si la preuve d’identité n’est pas béninoise) ; et une preuve de résidence. Cependant, si l’inscription se fait à l’aide du Numéro personnel d’identification (NPI), seule la preuve de résidence sera requise.