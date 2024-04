Répression policière au Bénin : un commissaire gravement blessé

Dans le cadre de la répression contre les mauvaises conduites dans la circulation, un motocycliste a cassé un pied au commissaire central de la commune d’Azovè, dans le département du Couffo. L’incident est survenu le dimanche 31 mars 2024. C’était lors d’une opération de contrôle où le commissaire a voulu interpeller un motocycliste qui conduisait sans son casque.

Le motocycliste en question a percuté le commissaire. Sur le champ, le commissaire a été projeté au sol et s’est retrouvé avec de graves blessures. Ainsi, il a été immédiatement conduit à l’hôpital. Il importe de notifier que le motocycliste ayant occasionné cet accident a instantanément pris la poudre d’escampette, en abandonnant sur place sa moto.

Publicité

Cependant, la police demeure à ses trousses. Aux dernières informations rapportées par Le Potentiel, une radiographie a été effectuée au Centre hospitalier départemental de Lokossa pour connaître le niveau de gravité de la situation. Laquelle radiographie a révélé que le pied gauche du commissaire a connu de multiples fractures des os. La probabilité est faible pour que le commissaire puisse se remettre sur pied sous peu. Pour rappel, la répression contre le non-port de casque par les conducteurs de moto et leurs passagers a été lancée au Bénin le1ᵉʳmars dernier. L’objectif est d’assurer la sécurité des motocyclistes et de leurs passagers et de réduire les décès causés par les accidents de circulation.