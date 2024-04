Russie: le Niger réceptionne un système de défense antiaérienne

Hier, le Niger a marqué un tournant en réceptionnant un système de défense antiaérienne fourni par la Russie. Cet équipement stratégique est conçu pour renforcer la surveillance et la protection de l’espace aérien nigérien contre les menaces aériennes telles que les drones et les avions de combat. L’arrivée à Niamey d’un avion cargo russe, transportant à la fois le matériel et une centaine d’instructeurs, symbolise l’intensification de la coopération militaire entre les deux pays.

Cette acquisition survient dans un contexte de tensions régionales accrues, notamment avec la CEDEAO, qui a menacé d’intervenir militairement au Niger suite à des coups d’État. Par ailleurs, le Niger a récemment expulsé les forces militaires françaises, rompant ainsi une longue coopération. Cette expulsion, couplée à la menace d’intervention de la CEDEAO, a poussé le Niger à renforcer sa capacité de défense autonome.

En se dotant de ce système de défense antiaérienne, le Niger cherche clairement à se prémunir contre toute possibilité d’intervention aérienne qui pourrait être tentée par des forces étrangères. Le message est clair : le pays veut assurer une autonomie totale dans la gestion de son espace aérien pour éviter toute ingérence extérieure.

La discussion entre le chef du régime militaire du Niger et le président russe en mars a mis en lumière la volonté de Niamey de diversifier ses alliances stratégiques face aux instabilités régionales et aux menaces sécuritaires persistantes, notamment celles liées aux groupes djihadistes qui sévissent dans le Sahel.

Les instructeurs russes présents sur le sol nigérien vont transférer leurs connaissances aux forces armées du Niger, les préparant à utiliser efficacement ce système. Cette formation s’inscrit dans une volonté plus large de modernisation de l’armée nigérienne et d’affirmation de sa souveraineté sur le plan de la défense selon les autorités.

L’arrivée de ce système antiaérien n’est pas seulement une mesure défensive mais aussi un symbole politique fort, reflétant le pivot du Niger vers de nouveaux partenariats stratégiques, en particulier avec la Russie, pour renforcer la sécurité et la stabilité régionales face à des alliances occidentales de plus en plus contestées sur le continent africain.