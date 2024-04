Russie : les Européens toujours coincés avec une dépendance dans ce domaine

Depuis le déclenchement de l’offensive russe en Ukraine en février 2022, la communauté internationale, en particulier les pays européens, a répondu par une série de sanctions économiques d’une ampleur sans précédent contre la Russie. Ces sanctions visaient à isoler économiquement la Russie et à réduire sa capacité à financer l’offensive, touchant divers secteurs, notamment le secteur énergétique crucial. Malgré ces efforts, l’interdépendance énergétique entre l’Europe et la Russie demeure complexe et profondément enracinée, notamment en ce qui concerne les importations de gaz naturel liquéfié (GNL), soulignant les défis de la transition vers des sources d’énergie alternatives.

L’Europe, malgré les efforts continus pour diversifier ses sources d’énergie, demeure fortement tributaire des importations de GNL en provenance de Russie. Cette dépendance persistante se manifeste même après deux ans de conflit en Ukraine, qui a vu les importations de gaz par pipeline depuis la Russie chuter de manière significative, révélant les défis à surmonter pour assurer l’autonomie énergétique européenne.

Au cœur de cette problématique réside la capacité limitée des autres fournisseurs principaux, tels que la Norvège, à répondre à la demande croissante, faisant ainsi du GNL russe un mal nécessaire pour certains pays européens. Les données fournies par S&P Global en avril 2024 mettent en lumière une augmentation des importations de GNL russe en Europe, représentant plus de 16% de l’approvisionnement total du continent, contre 12,74% l’année précédente. Cette situation souligne l’urgence de trouver des solutions alternatives.

La France, l’Espagne et la Belgique se distinguent comme les principaux importateurs européens de GNL russe, avec l’Espagne en particulier qui ne montre aucune intention de diversifier ses sources d’approvisionnement en raison des contraintes contractuelles. Cette réalité complexifie davantage les efforts européens pour réduire la dépendance à l’égard du GNL russe, malgré les risques géopolitiques et économiques que cela implique.

Les perspectives de remplacement du GNL russe en Europe se tournent vers les États-Unis et le Qatar, ainsi que vers d’autres marchés émergents du GNL. La nécessité de tisser de nouvelles relations commerciales avec ces fournisseurs alternatifs devient de plus en plus évidente, dans l’espoir de réduire progressivement la dépendance européenne à l’égard du gaz russe.

Pourtant, le chemin vers l’indépendance énergétique européenne est semé d’obstacles, notamment en raison des contrats existants de prise ou de paiement avec les fournisseurs russes et les implications économiques d’une telle transition. La volonté politique de mettre fin aux importations russes se heurte à la réalité de la nécessité de maintenir des relations commerciales stables, du moins à court terme.

L’Europe se trouve à un carrefour énergétique, où la nécessité de diversifier ses sources d’approvisionnement en GNL se heurte à la complexité des relations commerciales et aux réalités géopolitiques. Alors que le Parlement européen s’apprête à voter sur l’interdiction du gaz russe au niveau national, les décideurs doivent peser soigneusement les conséquences économiques et sécuritaires de telles décisions, tout en cherchant des alternatives viables pour l’approvisionnement en énergie du continent.