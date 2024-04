Russie: voici le plan secret de Trump pour mettre fin à la guerre 

Donald Trump a une idée pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l’Ukraine. L’ancien président des États-Unis, candidat à un second mandat en 2024, à la suite de Joe Biden, semble vouloir avancer sur certains dossiers, dans le cas où il remporterait, effectivement, les élections présidentielles à venir.

Et selon lui, la façon la plus simple et la plus rapide de mettre un terme à ce conflit, c’est tout simplement de faire pression sur le gouvernement ukrainien, actuellement en difficulté, pour qu’il accepte de céder une partie de ses territoires, notamment à l’Est du pays. Des demandes plusieurs fois effectuées, mais toujours refusées par le gouvernement Zelensky, pour qui cette solution n’est clairement pas la bonne.

Trump a une idée en tête

Sont notamment ciblées la Crimée (que la Russie a d’ores et déjà annexée) ainsi que les régions du Donbass. Sur place, Moscou a d’ailleurs déjà pris le contrôle de certaines régions de cette même zone. Une initiative qui ne plaît pas du tout côté ukrainien. En effet, à ce sujet, Anton Gerashchenko, conseiller auprès du ministère ukrainien de l’Intérieur, a affirmé que céder des terres serait préjudiciable à l’avenir, pour le reste du monde.

En effet, cela signifierait, d’une part, que la Russie aurait gagné. En outre, cela indiquerait que la force l’emporterait désormais sur la loi. Une idée partagée par le chef de l’État actuel, Joe Biden, pour qui laisser des terres à la Russie n’est pas une bonne initiative. Ce dernier tente d’ailleurs de faire pression sur le Congrès américain pour que 60 milliards de dollars soient rapidement débloqués.

De nombreuses positions changent et évoluent

La position de Trump est de plus en plus partagée par des gouvernements occidentaux et européens. En effet, Slovaquie, le président et le Premier ministre étant pro-russe, souhaitent même que les Européens ne cessent leurs livraisons d’armes. D’ailleurs, la Slovaquie a décidé de ne plus participer aux différents programmes de l’OTAN, ce qui suscite pas mal d’inquiétudes au niveau européen.