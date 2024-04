Santé au Bénin : cri de cœur des aides-soignants diplômés de l’EFMS de Parakou

Les aides-soignants et diplômés de l’École de Formation Médico-Sociale (EFMS) de Parakou ont effectué une sortie le 04 avril dernier pour manifester leur mécontentement relativement à leur situation professionnelle. Ils déplorent entre autres la non-reconnaissance de leur diplôme et les inégalités salariales que certains d’entre eux subissent comparativement à d’autres agents formés sur le tas.

Premièrement, les aides-soignants et diplômés de l’École de Formation Médico-Sociale (EFMS) de Parakou dénoncent que les diplômes d’aides-soignants qu’ils ont reçu en fin de formation ne sont pas ce à quoi ils s’attendaient en s’inscrivant à cette école. ‹‹ En allant à Parakou, on ne savait pas qu’on serait des aides-soignants. C’est en fin de notre première année qu’on a su qu’on était des aides-soignants. On est déjà dans la maison, qu’est-ce qu’on va faire? Lorsqu’on se plaint, on nous dit de faire des ventes en ligne que nos diplômes ne sont pas reconnus. Alors que nous avons reçu les formations adéquates ››, a déploré l’une des manifestantes.

En plus du pourcentage important de chômeurs dans leur lot, ils s’indignent également contre les discriminations salariales que certains d’entre eux subissent lorsqu’ils accèdent à un poste. ‹‹ Nous qui sommes déjà sur le terrain, nous faisons le même travail mais nous percevons moins que ceux qui sont recrutés par l’État. Et qui sont ceux là d’ailleurs ? Ceux qui sont formés sur le tas. Et nous qui sommes formés à l’école professionnelle reconnue par l’État, nous percevons des miettes ››, a-t-elle ajouté. Ils souhaitent vivement être pris en compte pour le prochain recrutement d’agents de santé. ‹‹ Les parents ont vendu des parcelles pour nous payer la scolarité. Quand ils nous voient aujourd’hui dans cette situation, ils se mettent en pleurs. Le recrutement de plus de 700 agents de santé que vous avez organisé, il faut que les aides-soignants soient dedans. Il faut que les aides-soignants diplômés d’État, formés à Parakou soient dedans ››, a-t-elle conclu.