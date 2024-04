Santé : ce nouvel appareil pourrait faire des miracles

Des images qui resteront gravées dans les mémoires collectives. C’est à un petit moment d’histoire que nous avons tous assisté hier. En effet, l’IRM la plus puissante au monde a livré, le 2 avril dernier, son tout premier rendu. Une image claire et nette du cerveau humain, pour mieux comprendre comment certaines des maladies les plus graves et les plus impactantes se déclarent.

Et cette invention est française. En effet, ce sont les chercheurs du CEA (le Commissariat à l’énergie atomique) qui l’ont mis à jour. Durant des années (entre 2021 et aujourd’hui donc), ces derniers ont entraîné la machine avec un potimarron. Ce n’est que très récemment que les autorités sanitaires françaises ont donné leur feu vert pour que ce légume soit finalement remplacé par un sujet humain.

Iseult, une IRM d’une efficacité redoutable

Sur X (anciennement Twitter), Emmanuel Macron n’a pas manqué de saluer ce qu’il estime être une avancée majeure et surtout, un espoir de taille, pour permettre aux scientifiques d’avancer plus facilement dans leur recherche. Baptisé Iseult, ce projet d’IRM permet d’obtenir des images scannées du cerveau qui n’ont jamais été aussi parfaites. Tout le monde s’accorde à dire qu’un tel niveau de finesse du rendu n’a jamais été atteint.

En y regardant de plus près, tout a été mis en place pour y parvenir. En effet, le champ magnétique de l’IRM atteint, via Iseult, 11.7 Tesla (unité de mesure) contre 3 Tesla en hôpital. Il est désormais possible de voir les vaisseaux qui alimentent le cortex cérébral ainsi que bon nombre de détails du cervelet, détails qui étaient jusqu’alors… Totalement invisibles pour les chercheurs et scientifiques.

Un engin d’une taille exceptionnelle

L’IRM en question fait un peu peur. Il s’agit d’un énorme aiment de 132 tonnes, dans lequel un cylindre de 5 mètres de long et de haut a été déposé. Il est composé de 182 kilomètres de fil, où circulent pas moins de 1.500 ampères. Seule une ouverture de 90 cm a été travaillée de façon à ce qu’un corps humain puisse y passer pour être étudié. Un engin qui n’est pas dédié aux personnes qui souffrent de claustrophobie.