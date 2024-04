Se débarrasser de ses lunettes : pourquoi porter des lentilles de contact

Supposons que vous portiez des lunettes depuis des années. Certes, vous vous achetez parfois une nouvelle paire, pour un peu de changement. Mais parfois, secrètement, vous y pensez… Et si je me débarrassais de mes lunettes ? Cela n’est même pas nécessaire ! Vous pouvez plutôt alterner vos lunettes avec des lentilles de contact. Avez-vous déjà pensé à ça ?

Bien sûr : les lunettes, ça peut être super ! Mais, très honnêtement, les lentilles sont parfois plus pratiques. Cela ne veut pas dire que vous devriez complètement arrêter de porter vos lunettes. Vous n’avez pas besoin de choisir entre des lunettes ou des lentilles. Vous pouvez simplement les alterner ! Pour vous aider à prendre une décision, voici 3 avantages qu’il y a à porter des lentilles.

Les lentilles sont pratiquement invisibles

Un grand avantage des lentilles de contact, c’est qu’elles sont pratiquement invisibles. Si vous avez trouvé les bonnes lentilles et que vous les nettoyez correctement, vous oublierez presque que vous en portez. Cependant, cela ne veut pas forcément dire que vous ne pouvez pas expérimenter avec des lentilles de couleur pour changer votre look de temps en temps, car il existe aussi des lentilles de contact colorées. Idéales pour une soirée (déguisée) ou si vous avez toujours été curieux de savoir à quoi vous ressembleriez avec une couleur d’yeux différente.

Les lentilles ne restreignent pas votre liberté de mouvement

Les lentilles de contact, si on les compare à des lunettes, ne s’embuent pas. De plus, votre liberté de mouvement reste inchangée. Contrairement aux lunettes, les lentilles se forment fermement autour de vos yeux. Vous ne serez donc pas dérangé lorsque vous allez courir, nager, ou faire du sport. Les sports intensifs comme la course à pied sont plus faciles si vous portez des lentilles de contact à la place de lunettes.

Vous pouvez porter n’importe quelle paire de lunettes de soleil

Enfin, c’est l’été ! Mais chaque année, vous avez le même problème. Là où les personnes qui portent des lunettes doivent toujours acheter des lunettes de soleil sur ordonnance, vous avez un avantage si vous choisissez des lentilles de contact : celui de mettre toutes les lunettes de soleil de votre choix sans limiter la netteté de votre vision.

Alors, quelles lentilles choisir ?

Dans la plupart des cas, vous pouvez alterner vos lunettes et vos lentilles. Si vous avez des verres rigides, il est préférable de faire correspondre un maximum le moment où l’on mesure la résistance avec le moment où l’on porte des lunettes. De cette façon, vos lunettes seront bien adaptées à la manière dont vous comptez les utiliser. Alors, si vous portez les lunettes principalement le matin et/ou toute la journée, il est préférable de prendre rendez-vous le matin. Les lentilles journalières seront plus pratiques pour vous que les lentilles mensuelles si vous ne comptez pas porter vos lentilles tous les jours du mois.