Sénégal: Afrika JOM Center, le Gerddes-Afrique et L’UJPLA felicitent Bassirou Diomaye Faye après son élection

Le 24 mars 2024, le Sénégal a écrit une nouvelle page de son histoire démocratique avec l’élection présidentielle qui s’est déroulée dans un climat de transparence et d’intégrité. C’est avec une grande satisfaction que trois organisations africaines, à savoir Afrika JOM Center, Gerddes-Afrique et l’UJPLA (Union des journalistes de la presse libre Africaine), ont salué le peuple sénégalais pour son engagement en faveur de la démocratie et de l’État de droit. Ces trois organisations ont profité de l’occasion pour lancer un appel à tous les pays africains. Lire ci-dessous l’intégralité de la déclaration de ces trois organisations.

Déclaration de trois organisations africaines sur l’élection présidentielle sénégalaise du 24 mars 2024

Afrika JOM Center,

Publicité

le Gerddes- Afrique

et L’UJPLA ( Union des journalistes de la presse libre Africaine),

trois organisations africaines fermement engagées pour la démocratie, l’Etat de droit, les droits et libertés publiques et privées, se felicitent du bon déroulement du scrutin présidentiel du 24 mars 2024 au Sénégal.

Elles félicitent tous les dirigeants et acteurs ainsi que le peuple sénégalais tout entier.

Au Président élu M. Bassirou Diomaye Faye,

Afrika JOM Center, l’UJPLA et le Gerddes- Afrique adressent leurs vives félicitations, ainsi que tous leurs vœux de réussite à la tête du Sénégal en vue de la prospérité et du bonheur du peuple sénégalais.

Les trois organisations africaines, toutes résolument engagées pour l’intégration sous-régionale et régionale, prennent acte et se réjouissent de l’engagement du nouveau Président de demeurer dans la CEDEAO et de contribuer aux réformes urgentes, nécessaires et pertinentes.

Enfin, l’UJPLA, le Gerddes Afrique et Afrika JOM Center voudraient lancer un vibrant et insistant appel à tous les pays africains afin de suivre la voie de l’accession au pouvoir par des élections claires, nettes, démocratiques, transparentes et crédibles à l’exclusion de tous subterfuges, manipulations, tripatouillages constitutionnels,

hélas trop souvent notés et constatés, ça et là, sur le continent. Ces manœuvres, ainsi que certaines gouvernances crisogènes en Afrique de l’ouest, sont non seulement des sources évidentes de tensions mais également d’incessantes et nocives remises en cause et d’instabilité politique générale.

Fait le 30 mars 2024.

A Dakar pour Afrika JOM Center

Alioune Tine,

Président-fondateur.

A Cotonou pour Gerddes- Afrique

Me Alao Ayo Sadikou,

Président d’honneur .

Publicité

A Abidjan pour l’UJPLA,

Yao Noël, Président.