Sénégal : Aliou Cissé soutient cette initiative du PSG

En 2022, au Cameroun, les Lions de la Teranga du Sénégal ont remporté pour la première fois de leur histoire la Coupe d’Afrique des nations de football. C’est donc naturellement que Sadio Mané et ses coéquipiers étaient annoncés comme les grandissimes favoris de la CAN Côte d’Ivoire 2023. Après un premier tour maîtrisé de main de maître, Le Sénégal s’est incliné en 8ᵉ de finale face à la Côte d’Ivoire, futur vainqueur de la compétition.

Après cette désillusion, il y a eu de nombreuses rumeurs sur l’avenir d’Aliou Cissé à la tête de l’équipe nationale. Finalement, la fédération sénégalaise de football a décidé de prolonger coach Cissé. L’ex-capitaine des Lions de la Teranga est concentré sur le prochain objectif de la sélection nationale, à savoir la CAN 2025 au Maroc. Ce dimanche 21 avril, Aliou Cissé était l’invité de marque d’une activité organisée par l’Academie Paris Saint-Germain (PSG) Sénégal.

Aliou Cissé a passé un moment de partage avec les pensionnaires de l’Academy. Aliou Cissé a lui-même été joueur du Paris Saint-Germain et il est revenu sur ses années parisiennes. Il a notamment affirmé que le PSG a contribué à faire de lui un grand professionnel qui se fixe de grands objectifs. Dans son franc-parler habituel, Aliou Cissé dira aux académiciens que pour réussir dans le football, il faut être prêt à consentir d’immenses sacrifices.

L’entraîneur des A a pris exemple sur lui et sur la manière dont il a dû se battre pour réaliser son rêve. Aliou Cissé s’est réjoui du fait que le Paris Saint-Germain ait implanté une académie au Sénégal. L’activité à laquelle il a participé ce dimanche fut organisé de concert avec le service de transport sénégalais, YASSIR. « Lorsque le PSG et YASSIR m’ont contacté pour passer un après-midi avec ses jeunes footballeurs, je n’ai pas pu le refuser. Pourquoi ? Parce que j’aime les enfants premièrement et puis deuxièmement, c’est mon club, le PSG. Si les gens connaissent Aliou Cissé, c’est à travers le PSG, qui est un très grand club » dira Aliou Cissé.

Il ajoutera que l’académie a une très bonne vision, car elle offre d’autres perspectives autres que le football à ses jeunes pensionnaires. « Même s’ils ne deviennent pas footballeurs, ils peuvent être des experts-comptables, des avocats…C’est tout cela dont le Sénégal a besoin. Tout le monde ne sera pas Sadio Mané, Idrissa Gana Guèye. Mais ce qui est important, c’est que dans ce métier qui est le football, d’autres métiers s’y engouffrent et c’est large » a notifié coach Cissé.