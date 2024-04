Sénégal : après la débâcle de la présidentielle, Idrissa Seck reçoit une mauvaise nouvelle

La récente élection présidentielle au Sénégal a été riche en enseignement. Avec ce scrutin, le paysage politique sénégalais a connu de profonds bouleversements. Le PASTEF d’Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye a réussi un véritable tour de force. Le jeune parti a damé le pion à plusieurs formations politiques qui possède une riche histoire et des bases solides.

Dans la liste des principaux challengers qui lorgnaient le fauteuil présidentiel, on peut citer le nom d’un certain Idrissa Seck. L’ancien Premier ministre d’Abdoulaye Wade est l’un des hommes politiques les plus expérimentés du Sénégal. Il maîtrise les nombreux rouages de la politique sénégalaise. C’est donc naturellement que les observateurs avisés de la scène politique nationale voyaient Idrissa Seck comme un sérieux prétendant au fauteuil présidentiel.

Publicité

Arrivé en deuxième position lors de la présidentielle de 2019, Idrissa Seck avait de solides arguments à faire valoir. Cependant, rien ne s’est passé comme prévu pour l’une des têtes de gondoles de l’opposition sénégalaise. En effet, malgré son expérience et son aura, Idrissa Seck n’a pas fait le poids face au raz de marée déclenché par Bassirou Diomaye Faye.

Le natif de Thiès a obtenu un score très insignifiant. Il n’a même pas flirté avec les 5% des voix. Pourtant, Seck pouvait compter sur le soutien de la coalition « Idy Président 2024 » qui a mouillé le maillot afin que son champion sorte victorieux de la bataille électorale. Dans un récent communiqué, Souleymane Ciss, le coordonnateur de la coalition a annoncé la dissolution du mouvement Idy Président 2024.

Souleymane Ciss a indiqué qu’à la vue des défis qui attendent le Sénégal, Idrissa Seck était le meilleur candidat pour diriger le pays de la Teranaga. Cependant, il a tenu à féliciter les institutions nationales et le peuple pour sa maturité. Il n’a pas manqué de féliciter Bassirou Diomaye Faye pour son élection. D’après Souleymane Ciss la dissolution de la coalition « Idy Président 2024 » est un processus qui n’a rien à voir avec une quelconque volonté de retrait de la vie politique.