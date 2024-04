Sénégal : Bassirou Faye va-t-il nommer une surprise comme chef de protocole ?

Bassirou Diomaye Faye va succéder à Macky Sall à la tête du Sénégal. À 44 ans, il est devenu le 5ᵉ président de l’histoire du pays de la Teranga. Dans les coulisses, il ressort que Bassirou Diomaye Faye est entrain de constituer son équipe gouvernementale. Il y a très peu de fuites, mais des visages sont déjà collés à des postes clés. C’est le cas du poste de chef de protocole d’État.

Selon des sources bien introduites, Papa Mada Ndour est bien parti pour occuper le prestigieux poste de chef de protocole. Généralement, quand on évoque le PASTEF, on pense directement à Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Cependant, Papa Mada Ndour est considéré comme une autre tête de gondole du parti. Il a largement contribué à l’ancrage du PASTEF notamment au niveau de la diaspora.

Papa Mada Ndour maîtrise les rouages de la diplomatie. Jusqu’en juin 2023, il était agent diplomatique à l’ambassade du Sénégal à Rabat (Maroc). En plus d’occuper ce poste, il était secrétaire national chargé de la diaspora au sein du Bureau politique du PASTEF. Diverses sources ont affirmé que c’est à cause de ce militantisme politique que Papa Mada Ndour a été rappelé manu militari de son poste à Rabat.

Papa Mada Ndour aura tout vécu avec le PASTEF. Il faut reconnaître que le parti a pris le temps qu’il faut pour construire une équipe dynamique constituée de leaders éclairés qui avaient tous épousé la vision du parti. Lors des récentes sorties de Bassirou Diomaye Faye, l’on a pu constater l’omniprésence de Papa Mada Ndour. Il semble que le poste de chef de protocole soit taillé sur mesure pour lui. Cependant, est-il possible que Bassirou Diomaye Faye prenne tout le monde de court en nommant une personnalité dont personne n’avait vu venir ? Tout est possible dans la gestion du pouvoir d’État. De nouveaux éléments peuvent entrer en jeu et fausser le pronostic de départ.