Sénégal-Gambie : la déclaration choc d’Adama Barrow après la visite de Faye

Pour sa deuxième sortie officielle à l’extérieur, Bassirou Diomaye Faye s’est rendu en Gambie où il s’est entretenu avec Adama Barrow. Le Sénégal et la Gambie partagent une longue histoire. Les deux peuples sont fortement liés. Les différents dirigeants qui se sont succédé à la tête des deux pays ont toujours œuvré à maintenir de bonnes relations entre les deux nations.

Au cours de sa visite en Gambie, Bassirou Diomaye Faye et son homologue ont abordé de nombreux points. Selon les informations émanant de la presse gambienne, Adama Barrow a signifié que le Sénégal et la Gambie entretiennent des relations uniques, avec des similitudes culturelles frappantes. Alors que la zone de l’Afrique de l’Ouest est confrontée à de nombreux défis, notamment sur le plan sécuritaire, Adama Barrow a laissé entendre qu’il est plus qu’important que la Gambie et le Sénégal renforcent leurs liens de coopération.

« S’il n’y a pas de sécurité en Gambie, il n’y aura pas de sécurité au Sénégal et il en sera de même pour le Sénégal« dira Adama Barrow. Le pays de la Teranga fait face à un contexte difficile en Casamence qui est une zone frontalière avec la Gambie. Des efforts sont réalisés de part et d’autre des deux nations pour relever le défi sécuritaire afin que les populations civiles puissent vaquer tranquillement à leurs différentes occupations.

Élu à la tête du Sénégal pour un mandat de cinq ans, de nombreux grands chantiers attendent Bassirou Diomaye Faye. Le tandem Faye-Sonko est décidé à faire du pays de la Teranga, une terre d’opportunités. Une grande partie de la jeunesse qui avait soif d’un nouveau type de gouvernance a placé toute sa confiance aux leaders du PASTEF. Bassirou Diomaye Faye est donc attendu au tournant. Ces premiers pas montrent qu’il compte capitaliser sur les acquis de son prédécesseur et apporter ses propres idées pour construire un Sénégal émergent.