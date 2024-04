Sénégal : l’ambitieux projet de Barthélémy Dias pour Dakar

Avec l’élection victorieuse de Bassirou Diomaye Faye à la présidentielle, le Sénégal entame un nouveau chapitre de son histoire. De grandes perspectives attendent le Sénégal. De l’avis de nombreux experts, le pays de la Teranga possède l’une des économies les plus dynamiques d’Afrique de l’Ouest. Avec la découverte des importants gisements de pétrole et de gaz, l’avenir économique du Sénégal s’annonce radieux.

La nouvelle équipe dirigeante doit s’atteler à répondre aux préoccupations du peuple sénégalais. Le défi de l’emploi des jeunes et la réduction du coût de la vie occupent une grande place dans le programme de Bassirou Diomaye Faye. Le pays n’est pas en marge du processus de transition énergétique. À l’heure où le monde avance à grands pas pour relever ce défi, le Sénégal enclenche des mécanismes pour être au rendez-vous.

Quand on évoque la transition énergétique, de nombreux esprits se réfèrent à l’industrie automobile, pourtant il faut voir les choses sous un angle multidimensionnel. La mairie de Dakar a pour objectif d’utiliser le plein potentiel de l’énergie solaire pour alimenter les bâtiments publics municipaux. Sous le leadership de Barthélémy Dias, la mairie de Dakar veut décarboner ses bâtiments.

D’après des sources concordantes, la mairie de Dakar utilise 11% de son budget pour assurer ses dépenses d’énergie. Barthélémy Dias souhaite changer la donne en investissant de manière stratégique dans l’énergie solaire. Pour atteindre son objectif, le maire de Dakar a élaboré un Plan climat énergie territorial, des Plans d’action nationaux d’efficacité énergétique et des plans énergies renouvelables.

« Le programme de déploiement du solaire photovoltaïque a déjà débuté avec le traitement de lieux emblématiques tels que les mosquées Parcelles Unité 13 et Dieuppeul, l’église de la grande Cathédrale de Dakar et le building communal. Prochainement, la grande mosquée de Massalikul Jinaan et d’autres édifices publics suivront le même chemin » peut-on lire dans un message de la mairie de Dakar.