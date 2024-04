Sénégal : le fils d’un ex-ministre se fait escroquer 100 millions FCFA par un marabout

Généralement en Afrique, le football est considéré comme un ascenseur social qui offre de nombreuses opportunités. Sur le continent, le ballon rond est bien plus qu’un sport. Cependant, percer dans le monde du football n’est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup d’appelés et très peu d’élus. Nos confrères de Senenews ont récemment rapporté un fait qui sort de l’ordinaire.

D’après le média, le fils d’un ancien ministre. D’après les informations de Seneweb, le fils en question serait la progéniture d’un ancien ministre d’Abdoulaye Wade. Voulant coûte que coûte réussir dans le football, le jeune homme aurait sollicité les services d’un marabout pour des séances de prières. Celui qui rêvait de devenir footballeur professionnel a déboursé la somme de 100 millions de FCFA pour le marabout.

Les choses ne se sont pas passées comme prévu, car le fils prodigue n’a pas réalisé son rêve. Il a alors décidé de saisir la justice. Une plainte fut déposée au niveau de la Brigade de Keur Momar Sarr (Louga). La victime explique que c’est par l’entremise d’un ami qu’il est entré en contact avec ledit marabout. Dans sa plainte, le fils de l’ex-ministre d’Abdoulaye Wade affirme ceci : « Après m’avoir reçu dans une maison sise au quartier Dieuppeul de Dakar, le marabout m’a conduit à la plage de la BCEAO où il m’a fait prendre un bain mystique. En sus, il m’a soumis au même rituel, cette fois-ci en pleine brousse, en sa présence, parce qu’il faisait des incantations sur ma tête ».

Et ça ne s’arrête pas là. D’autres détails encore plus troublants vont venir montrer que la victime était prête à tout pour réaliser son rêve de devenir footballeur. L’homme dira que les bains mystiques ont eu des effets négatifs sur lui en annihilant sa capacité de discernement. Il a notifié que le marabout le téléguidait comme une marionnette.

« Lorsque ma famille m’a remis ma part de l’héritage : 39 millions FCFA, il m’a aussitôt téléphoné pour me réclamer une forte somme d’argent. Sans hésiter, je me suis exécuté. En l’espace de quelques mois, il m’a pris tout mon argent issu de mon héritage ». Cette histoire vient montrer que quelque soit le rang social, la soif de réussir dans un domaine donné est très fort et que certains sont prêts à franchir des lignes rouges.