Sénégal: les 3 priorités du duo Diomaye Faye – Ousmane Sonko

Avec l’entrée en fonction de Bassirou Diomaye Faye comme président du Sénégal, accompagné d’Ousmane Sonko, une nouvelle ère s’annonce pour le pays. La victoire de Diomaye Faye, saluée pour son caractère historique, marque une transition significative après le mandat de Macky Sall. Ce changement de leadership, soutenu par Sonko, promet une approche réformiste sur plusieurs fronts.

L’un des secteurs cruciaux pour la nouvelle administration est la pêche, une industrie essentielle pour l’économie sénégalaise et le bien-être de ses citoyens. Face aux défis posés par la surpêche et la concurrence des flottes étrangères, il est impératif pour Diomaye Faye et Sonko de mettre en place des stratégies pour revitaliser ce secteur et garantir la durabilité des ressources maritimes, enjeu vital pour les communautés côtières.

Publicité

Par ailleurs, la renégociation des contrats d’exploitation des hydrocarbures s’impose comme une autre priorité. Dans le but de garantir une meilleure répartition des bénéfices de cette ressource nationale, le nouveau gouvernement se penchera sur l’équilibre et la transparence de ces accords. Cette démarche vise non seulement à augmenter les revenus de l’État mais aussi à renforcer l’autonomie du Sénégal dans la gestion de ses ressources naturelles .

Dans un contexte régional marqué par des tensions, la posture diplomatique du Sénégal vis-à-vis de l’Alliance des États du Sahel (AES) et de la CEDEAO revêt une importance capitale. Bien que le Sénégal ne projette pas de rejoindre l’AES, le duo Diomaye Faye – Sonko pourrait jouer un rôle clé dans la médiation entre les pays de l’AES et les autres membres de la CEDEAO. Cette approche diplomatique prudente vise à désamorcer les tensions et à promouvoir la stabilité régionale sans préjuger d’un retour des trois pays au sein de la CEDEAO.

Cette orientation vers la diplomatie s’inscrit dans une volonté plus large de renforcement de la coopération régionale et du dialogue, essentiels à la sécurité et au développement durable de l’ensemble de la région. Dans cet effort de conciliation, le Sénégal pourrait ainsi contribuer à jeter les bases d’un nouvel équilibre régional, respectueux des souverainetés nationales tout en favorisant la solidarité entre les États.

Les défis auxquels le duo Diomaye Faye – Ousmane Sonko doit faire face sont nombreux et variés, allant de la revitalisation économique à la diplomatie régionale. Leur réussite dépendra de leur capacité à élaborer des politiques inclusives et à nouer des partenariats stratégiques, tant au niveau national que régional. Dans ce contexte complexe, leur leadership sera déterminant pour l’avenir du Sénégal et son rôle sur la scène africaine.